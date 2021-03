¿Un último bastión del espacio público? La lucha por la supervivencia de la biblioteca de Wellington

A last bastion of public space? Why the fight over Wellington’s library was so fiery by Salene Schloffel-Armstrong, The Spinoff 2021

La disputa que se produjo en torno a la propuesta de vender espacio para oficinas en la Biblioteca Central de Wellington hizo que confluyeran las preocupaciones sobre el espacio público y la infraestructura social, escribe Salene Schloffel-Armstrong, geógrafa urbana que investiga el papel de las bibliotecas públicas en las ciudades.

La Biblioteca Central de Wellington ha sido el centro de una disputa cada vez más agria en las últimas semanas, después de que el ayuntamiento votara a favor de vender parte del edificio de la biblioteca como espacio de oficinas. En respuesta a la fuerte y amplia condena pública, varios concejales cambiaron de opinión y la biblioteca recibió un indulto.

¿Por qué el debate sobre una pequeña parte de este único edificio de la biblioteca -ya sea la estructura actual o un futuro edificio imaginado- fue tan polarizante y emotivo?

La forma de hablar de las bibliotecas públicas en Nueva Zelanda ha cambiado en los últimos años, centrándose cada vez más en el gran número de servicios que ofrecen las bibliotecas y en los amplios beneficios sociales de estos espacios. En los años noventa temíamos que la digitalización generalizada de los recursos condujera a la desaparición del edificio de la biblioteca. Esto no ha sucedido, sino que vemos un resurgimiento de la atención hacia los elementos sociales de las bibliotecas físicas. La gama de servicios que se prestan en las sucursales de las bibliotecas -como las clases de informática para los ancianos, las sesiones de rimas para niños pequeños o los clubes de lectura para personas sin hogar- son ahora más conocidos y apoyados.

Sin embargo, la actitud de la población hacia las bibliotecas sigue estando polarizada, ya que un número importante de neozelandeses se mantiene firme en su opinión de que las bibliotecas son espacios y servicios obsoletos que suponen una merma de los fondos públicos. Sin embargo, la defensa vehemente de las bibliotecas parece ser tan fuerte como -o más fuerte que- la disidencia. En todo el mundo, cuando una biblioteca se ve amenazada, surgen campañas localizadas muy visibles: véase el movimiento Save Our Libraries (Salvemos nuestras bibliotecas), que se defendió con fuerza en 2018 cuando la Universidad de Auckland se propuso cerrar algunas de sus bibliotecas especializadas.

Este cambiante panorama de debate ha alterado las fronteras de la defensa de los partidarios de los sistemas de bibliotecas públicas. Después de la votación del consejo de Wellington el 18 de febrero, en lugar de argumentar con toda la razón la existencia de un edificio de biblioteca, el debate pasó a centrarse en cómo el “carácter público” de la biblioteca pública es fundamental para su valor. La propuesta de vender una parte del espacio del edificio de la biblioteca existente fue propuesta por el alcalde Andy Foster como una medida necesaria de reducción de costes que permitiría reabrir la biblioteca central más rápidamente. Aunque el alcalde negó que se estuviera privatizando un bien público, varios concejales se apresuraron a señalar que eso es precisamente lo que sería. La respuesta a esta propuesta -después de que la privatización de la biblioteca fuera rechazada por el mismo consejo en julio del año pasado- ha provocado una indignación generalizada y una defensa apasionada de la propiedad pública de la biblioteca central.

Las bibliotecas han sido descritas como “el último espacio verdaderamente público” en las ciudades contemporáneas. La posición de la biblioteca como un lugar no comercial poco frecuente en la ciudad que ofrece a la gente un acceso equitativo a los recursos, pero también ayuda a cubrir necesidades básicas como el uso de un baño o tener un lugar donde resguardarse. Como lugar expresamente diseñado para servir a su comunidad en general, la biblioteca ofrece servicios a los usuarios independientemente de su situación económica, su ciudadanía o su lugar de residencia. Como señala el geógrafo Kurt Iveson, las bibliotecas permiten “una diversidad de usuarios y una diversidad de usos” dentro de un mismo espacio. En la biblioteca todo el mundo puede ser usuario y participar en la vida pública. Esto se debe en parte a su enfoque no comercial y a la financiación continua por parte de funcionarios elegidos democráticamente (al menos en Nueva Zelanda) que responden ante un público más amplio.

Sin embargo, hay que reconocer que los sistemas bibliotecarios tienen un legado directo y continuo basado en proyectos en torno a la educación, y una visión idealizada de ellos como espacios neutrales y completamente equitativos no es particularmente veraz, ni útil. Aunque la puesta en práctica real de la inclusión varía en función de la biblioteca y de las interacciones específicas con el personal, muchas bibliotecas neozelandesas se han esforzado por ofrecer servicios a las comunidades marginales y vulnerables. En términos más generales, en el debate sobre el lugar de las bibliotecas en la ciudad, su enfoque en los recursos colectivos, el espacio compartido y el libre acceso las ha convertido en un fuerte símbolo de resistencia contra la invasión de la propiedad privada y los recursos individualizados. Dado que la biblioteca se siente como el último bastión del espacio público frente a la lógica aplastante de la propiedad privada, individual y corporativa, los intentos de introducir intereses comerciales en el espacio bibliotecario con razón ponen nerviosos a muchos.

El debate en torno a la biblioteca de Wellington es un símbolo de batallas ideológicas más amplias sobre la propiedad privada y la prestación de servicios sociales. Sin embargo, este debate es también fundamentalmente sobre un edificio concreto. Para entender cómo se entrecruzan ambos, debemos mirar el contexto global y nacional.

Aunque muchos sistemas bibliotecarios de todo el mundo están luchando por seguir recibiendo fondos, en las últimas décadas también ha crecido la tendencia a construir nuevos edificios bibliotecarios “emblemáticos”. Estos edificios emblemáticos sustituyen a los edificios centrales de las bibliotecas de las ciudades y reflejan los principios de lo que la antropóloga estadounidense Shannon Mattern denominó la tercera ola de diseño de bibliotecas. Estas bibliotecas prestan libros, pero también son lugares de reunión pública, puntos de acceso a diversos servicios sociales y zonas de cafetería, así como atracciones turísticas arquitectónicas por derecho propio. Cada vez más, estas bibliotecas emblemáticas actúan como lo que Mattern denomina “anclas ciudadanas”, piezas centrales en los proyectos de reordenación urbana. Esta tendencia a la construcción de bibliotecas emblemáticas puede verse claramente en toda Escandinavia, con la aparición de nuevos complejos bibliotecarios en Helsinki, Oslo y Aarhus en los últimos 20 años.

Estos megaproyectos de bibliotecas suelen ser clave en los planes de revitalización de la identidad de las ciudades y se convierten en elementos altamente simbólicos del espacio urbano. Por ejemplo, la nueva biblioteca central de Helsinki, Oodi, se inauguró en 2018 para conmemorar el aniversario de la ciudad. Oodi se describe en su página web como “un lugar de encuentro vivo”, “parte de un centro cultural y mediático” que está “justo en el corazón de Helsinki”. La identidad de la Helsinki contemporánea está estrechamente ligada a este nuevo centro bibliotecario.

Más cerca de casa, podemos mirar, por supuesto, a Tūranga, la recién inaugurada biblioteca central de Christchurch.

La construcción de Tūranga se llevó a cabo como un proyecto ancla de la reconstrucción de la ciudad. Aunque Tūranga no se libró de estos debates polarizantes sobre la financiación de las bibliotecas, la mayor parte de las críticas previas a su apertura han desaparecido, dando paso a un amplio apoyo de la comunidad al edificio y sus servicios. Tūranga ha sido un gran éxito como buque insignia, con un número de visitas a la biblioteca muy superior al previsto, y también ha ganado varios premios internacionales de arquitectura y diseño.

Las bibliotecas emblemáticas se han convertido en algo cada vez más simbólico, tanto como baluartes del espacio público en la ciudad, como en iteraciones específicas de identidades urbanas únicas. Esto carga aún más de presión a los debates como el que acaba de tener Wellington, con Tūranga representando para diferentes facciones o bien una dirección a seguir, o bien una gran inversión a evitar. Sin embargo, Wellington también se encuentra actualmente en una crisis de infraestructuras, con una serie de sistemas clave de la ciudad que se están rompiendo y que requieren simultáneamente una inversión masiva. Como señalan las concejalas Tamatha Paul y Rebecca Matthews, en los debates sobre la financiación, la realidad tangible de las aguas residuales y otras formas de infraestructura dura se han convertido en armas para argumentar en contra de la importancia de otros servicios. Se está estableciendo un debate binario que no tiene en cuenta la importancia de las infraestructuras blandas o sociales en las zonas urbanas.

Los beneficios de las bibliotecas y lo que permiten como espacio a menudo solo se hacen tangibles después de que hayan desaparecido. Esto se ha visto ampliamente en el Reino Unido, donde solo en 2018, casi 130 bibliotecas fueron cerradas o pasaron de su gobierno local a otra organización en procesos de privatización o lo que se ha llamado “voluntariado”. Resultado: reducción de las colecciones de libros, menos sucursales físicas de las bibliotecas abiertas para servir a sus comunidades y una severa reducción de las horas de acceso para las que permanecen abiertas.

La introducción de intereses privados en estos espacios replantea los servicios públicos como pasivos financieros en lugar de activos colectivos que hay que mantener. Incluso estos intentos parciales de privatizar las bibliotecas públicas en Nueva Zelanda pueden iniciar el camino hacia la reducción del acceso a los libros, los servicios y el espacio comunitario, para todos.

Como señaló en Twitter Rebecca Kiddle, al perder la propiedad pública sobre parte del edificio de la biblioteca, se pierden los procesos democráticos que dictan cómo se utiliza ese espacio. Esos derechos colectivos sobre determinados lugares de la ciudad son cada vez más difíciles de recuperar. Una capital que cuenta con infraestructuras duras que funcionan, pero que carece de espacios públicos y sociales para sus comunidades, no se ajusta a mi definición de centro urbano exitoso. Mantener una biblioteca central como bien público proporciona un espacio para que todos los residentes de Wellington formen parte del tejido urbano, independientemente de sus recursos. Mientras reconstruimos nuestras ciudades tras Covid-19, espero que los espacios para la comunidad -espacios que combaten el aislamiento social y que son inclusivos para públicos enteros- sean considerados como una prioridad, no como una idea de última hora.