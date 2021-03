¿Cómo leemos? El placer compartido que se encuentra en este acto más solitario

Akbari, Suzanne Conklinitor, and Kaitlinitor Heller, editor. How We Read: Tales, Fury, Nothing, Sound. Santa Barbara: Punctum Books, 2019.

“¿Qué hacemos cuando leemos? La lectura puede ser un acto de consumo o un acto de creación. Nuestra “lectura de trabajo” se solapa con nuestra “lectura de placer” y, sin embargo, estos dos modos de lectura se relacionan con diferentes partes del ser. A veces es pasiva, a veces activa, e incluso puede ser una forma encarnada. Los colaboradores de este volumen comparten sus propias historias de lectura con el fin de revelar el placer compartido que se encuentra en este acto más solitario, que es también, paradójicamente, el acto de mayor plenitud. Muchos de los colaboradores se dedican a la escritura académica, y varios publican en otros géneros, incluyendo la poesía y la ficción; algunos colaboradores mantienen una presencia activa en línea. Todos están comprometidos con la capacidad de la lectura para estimular y excitar, así como para frustrar y confundir. Las sinergias y tensiones de la lectura en línea y la lectura impresa animan estas trece contribuciones, generando un sentido de comunidad compartida. Juntos, los autores nos abren sus bibliotecas.