Directrices en materia de préstamo interbibliotecario. Libro blanco

Oakley, Meg, Laura Quilter, and Sara Benson. Modern Interlibrary Loan Practices: Moving beyond the CONTU Guidelines. Washington, DC: Association of Research Libraries, August 31, 2020. https://doi.org/10.29242/report.contu2020.

Texto completo

Este libro blanco de la ARL reexamina el papel de las Directrices de la Comisión sobre Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), de hace décadas, en el préstamo interbibliotecario. El libro blanco incluye la historia y la situación legal de CONTU, junto con una revisión de la ley de derechos de autor aplicable, incluida la Sección 108 de la Ley de Derechos de Autor (reproducción por parte de bibliotecas y archivos) y la Sección 107 (uso justo). Esperamos que las bibliotecas y las asociaciones de bibliotecas utilicen este libro blanco como apoyo para las conversaciones sobre el préstamo interbibliotecario, las prácticas de concesión de licencias y las suscripciones a revistas.