Aprendizaje profundo, aprendizaje dialógico y pensamiento crítico : estrategias basadas en la investigación para el aula

Manalo E, editor. Deeper Learning, Dialogic Learning, and Critical Thinking : Research-based Strategies for the Classroom Routledge, 2020.

Texto completo

El aprendizaje profundo, el aprendizaje dialógico y el pensamiento crítico son capacidades esenciales en los entornos del siglo XXI en los que nos movemos. Además de ser importantes en sí mismos, también son cruciales para permitir la adquisición de muchas otras habilidades/capacidades del siglo XXI, como la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo, la innovación, la alfabetización informativa y mediática, etc. Sin embargo, la mayoría de los profesores en las escuelas y los instructores en la educación superior están inadecuadamente preparados para la tarea de promover el aprendizaje profundo, el aprendizaje dialógico y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Y ello a pesar de que hay investigadores educativos que están desarrollando y evaluando estrategias para dicha promoción. El problema es salvar la brecha entre el trabajo de los investigadores educativos y lo que se transmite a los profesores e instructores como estrategias basadas en la evidencia y utilizables.

Este libro aborda esa brecha: en él, destacados académicos de todo el mundo describen las estrategias que han desarrollado para cultivar con éxito las capacidades de los estudiantes para un aprendizaje más profundo y la transferencia de lo que aprenden, el aprendizaje dialógico y la comunicación efectiva, y el pensamiento crítico. Exploran las conexiones en la promoción de estas capacidades y proporcionan, de forma accesible, pruebas de investigación que demuestran la eficacia de las estrategias. También analizan las respuestas a las preguntas de cómo y por qué funcionan las estrategias. Este libro, que es un recurso fundamental, crea vínculos tangibles entre la investigación educativa innovadora y las prácticas de enseñanza en el aula para abordar la importantísima cuestión de cómo podemos hacer realidad nuestros ideales de educación en el siglo XXI. Es una lectura obligada para los profesores en activo y en formación, los formadores de profesores y los desarrolladores profesionales, así como para los investigadores educativos que realmente se preocupan de que ofrezcamos una educación que prepare y sirva a los estudiantes para la vida.