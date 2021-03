La psicología de las noticias falsas: aceptar, compartir y corregir la desinformación

Greifeneder R, Jaffe M, Newman E, Schwarz N, editors. The Psychology of Fake News : Accepting, Sharing, and Correcting Misinformation. Routledge, 2021.

Este volumen examina el fenómeno de las noticias falsas reuniendo a destacados expertos de diferentes campos dentro de la psicología y áreas afines, y explora lo que se ha convertido en una característica prominente del discurso público desde el primer referéndum del Brexit y la campaña electoral estadounidense de 2016. Hacer frente a la desinformación es importante en muchos ámbitos de la vida cotidiana, como la política, el mercado, la comunicación sanitaria, el periodismo, la educación y la ciencia. En un clima general en el que los hechos y la desinformación se desdibujan, y se desdibujan intencionadamente, este libro se pregunta qué determina que la gente acepte y comparta la (des)información, y qué se puede hacer para contrarrestar la desinformación. Estos tres aspectos deben entenderse en el contexto de las redes sociales en línea, que han cambiado fundamentalmente la forma de producir, consumir y transmitir la información.

Las contribuciones de este volumen resumen los hallazgos empíricos, las teorías y las aplicaciones más actualizadas, y analizan las ideas de vanguardia y las direcciones futuras de las intervenciones para contrarrestar las noticias falsas. Este libro, que también ofrece orientación sobre cómo manejar la desinformación en la era de los “hechos alternativos”, es una lectura fascinante y vital para los estudiantes y académicos de psicología, comunicación y ciencias políticas, así como para los profesionales, incluidos los responsables políticos y los periodistas.