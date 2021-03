¿Cuáles son las ciudades más seguras e inseguras del mundo? Seguridad y resiliencia urbanas en un mundo interconectado.

Safe Cities Index : Urban security and resilience in an interconnected world. The Economist, 2019

El Índice de Ciudades Seguras 2019 es un informe de The Economist Intelligence Unit, patrocinado por NEC Corporation. El informe se basa en la tercera iteración del índice, que clasifica 60 ciudades a través de 57 indicadores que abarcan la seguridad digital, la seguridad sanitaria, la seguridad de las infraestructuras y la seguridad personal. El índice fue ideado y construido por Vaibhav Sahgal y Divya Sharma Nag. El informe ha sido redactado por Paul Kiestra y editado por Naka Kondo y Chris Clague. Los resultados del índice se complementaron con una amplia investigación y entrevistas en profundidad con expertos en la materia.

La humanidad es una especie predominantemente urbana, con más del 56% de nosotros viviendo en ciudades. En 2050 lo hará el 68%, lo que refleja una velocidad de urbanización aún más rápida de lo previsto. Este proceso se está produciendo de forma más visible en los países en desarrollo, algunos de los cuales tienen dificultades para hacer frente a la magnitud del cambio. En efecto, los retos de la urbanización, si no se afrontan, pueden entrañar riesgos humanos y económicos considerables. Por otro lado, si se abordan de forma eficaz, el crecimiento de las ciudades puede convertirse en una parte esencial de la forma en que las economías emergentes encuentren la manera de alcanzar a las de los países más desarrollados y de que la humanidad en su conjunto cree formas de vida más sostenibles.

Así, la gestión urbana desempeñará un papel fundamental en la definición de la calidad de vida de la mayoría de los seres humanos en los próximos años. Un elemento clave para ello será la capacidad de las ciudades para proporcionar seguridad a sus residentes, empresas y visitantes.

Tokio vuelve a ocupar el primer puesto en la clasificación general, y las ciudades de Asia-Pacífico ocupan seis de los diez primeros puestos, pero la región geográfica no tiene una relación estadística con los resultados.

Otras ciudades entre las diez primeras son Singapur (2ª), Osaka (3ª), Sydney (5ª), Seúl (8ª empatada) y Melbourne (10ª). Dos ciudades europeas están en este grupo, Ámsterdam (4ª) y Copenhague (8ª empatada), mientras que dos de América lo completan, Toronto (6ª) y Washington, DC (7ª). Sin embargo, un examen más detallado de los correlatos importantes de la seguridad, que se analizan a continuación, reveló que la seguridad de las ciudades no está relacionada con la región global: Tokio, Singapur y Osaka están a la cabeza por sus puntos fuertes específicos, no porque estén en Asia.

Los resultados de los distintos pilares del índice demuestran la importancia de conseguir lo básico. León Tolstoi escribió: “Todas las familias felices son iguales: cada familia infeliz es infeliz a su manera”. Un examen de las cinco primeras ciudades en cada pilar -digital, salud, infraestructuras y seguridad personal- arroja un mensaje similar. En cada área, las ciudades más destacadas tienen lo básico, ya sea un acceso fácil a la asistencia sanitaria de alta calidad, equipos de ciberseguridad dedicados, patrullas policiales de base comunitaria o planes de continuidad de catástrofes.

Esta es la clasificación para septiembre de 2019 de las ciudades más seguras según The Economist. Los datos fueron tomados entre julio y septiembre de 2019

Para esta clasificación, se tuvieron en cuenta 4 categorías: