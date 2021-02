Herramienta para comprobar el grado de disponibilidad, accesibilidad y usabilidad de libros electrónicos y audiolibros para bibliotecas

WhoCanGetYourBook.com

Fight for the Future ha creado una nueva herramienta para resaltar las desigualdades en la revolución de la publicación digital. Las bibliotecas públicas, las escuelas públicas, los libreros independientes, así como los lectores discapacitados, rurales y de bajos ingresos están siendo eliminados del futuro digital de Estados Unidos.

La revolución del libro digital no es el modelo de accesibilidad que se anuncióenun principio. La nueva herramienta de Fight for the Future destaca cómo la distribución depredadora de libros digitales está aumentando la desigualdad digital al mismo tiempo que daña instituciones centrales como bibliotecas públicas, escuelas públicas y libreros independientes.

Los libros contienen la gran riqueza del conocimiento humano. Si bien las bibliotecas públicas trabajan para hacer que ese conocimiento sea accesible para todos, independientemente de su discapacidad, alfabetización o nivel de ingresos, las brechas en el acceso se están ampliando. Muchos libros en los formatos más accesibles no están disponibles para las bibliotecas públicas, las escuelas públicas y las librerías independientes, o solo están disponibles a un costo prohibitivo.

Este sitio web está pensado como un proyecto de pensamiento sobre quién debe ser considerado cuando hablamos de acceso y disponibilidad.

WhoCanGetYourBook.com ofrece calificaciones con letras en accesibilidad y disponibilidad de libros, dejando al descubierto costos prohibitivos de licencia, ofertas exclusivas como Audible Originals de Amazon y preocupaciones de usabilidad que mantienen los libros populares fuera del alcance de los lectores más vulnerables de nuestra nación.

A la pregunta “¿Quién puede conseguir este libro?” La herramienta ofrece a los autores y editores una calificación de letra, otorgando un punto por cada decisión equitativa sobre cómo se publica un libro.