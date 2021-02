Guía ASERL sobre el préstamo digital controlado para las bibliotecas de investigación

Future Thinking: ASERL’s Guide to Controlled Digital Lending for Research Libraries. From the Association of Southeastern Research Libraries (ASERL), 2021

Texto completo

La publicación ofrece una visión de alto nivel de los beneficios y riesgos para las bibliotecas que pueden estar considerando la implementación de un programa de préstamos digitales controlados (CDL).

El préstamo digital controlado como concepto ha estado circulando en la profesión bibliotecaria durante más de una década, aunque pocas bibliotecas implementaron un programa de CDL hace tanto tiempo. Muchos bibliotecarios creen que la CDL es una extensión natural de las doctrinas de Uso Justo que han permitido a las bibliotecas con sede en EE. UU. Compartir libros durante décadas.

“Las bibliotecas quieren poder digitalizar y prestar copias de los libros impresos que poseen, bajo los controles adecuados, para permitir que los usuarios de bibliotecas remotas y con problemas de impresión tengan la capacidad de usar nuestras colecciones”, comentó Jan Lewis, Director de Servicios de Bibliotecas Académicas en East Carolina University y presidente de la junta directiva de ASERL para 2020-2021. “Para que estos programas tengan éxito y se mantengan dentro de los límites de la ley, la parte más importante de CDL es la palabra ‘controlado’”.

A pesar de la oposición de algunos grupos editoriales y de autores, algunas bibliotecas han experimentado recientemente con programas de CDL a pequeña escala, por lo general para audiencias internas remotas en circunstancias muy restringidas. “Future Thinking” proporciona a las bibliotecas de ASERL una descripción general del fundamento legal de la CDL, analiza los diferentes niveles de tolerancia al riesgo que una biblioteca podría querer considerar y destaca algunas opciones de tecnología emergente que una biblioteca podría querer explorar si desea considerar implementar tal programa.