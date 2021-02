Las bibliotecas como espacios de emergencia están siendo lugares de vacunación contra el COVID-19

Cajas de material médico a la espera de ser utilizadas en la Biblioteca Pública del Condado de Schenectady (N.Y.), que está sirviendo como centro de vacunación de COVID-19.

A Shot in the Arm

Libraries serve as COVID-19 vaccination sites

By Cass Balzer | February 2, 2021

Ver original

En 2020, muchas bibliotecas demostraron ser esenciales para la respuesta a la pandemia de coronavirus de sus condados al actuar como centros de pruebas, fabricantes de equipos de protección personal impresos en 3D y centros de donación para las despensas de alimentos. En 2021, algunas serán llamadas de nuevo para ayudar en la lucha contra el virus, esta vez para servir como lugares de vacunación. Varios factores pueden hacer que las bibliotecas sean adecuadas en este sentido: Suelen estar abiertas los siete días de la semana, suelen ser accesibles para las sillas de ruedas y a menudo cuentan con elementos de seguridad como cámaras de videovigilancia.

A partir del 4 de enero, los trabajadores sanitarios de los Servicios de Salud Pública del Condado de Schenectady, junto con médicos y enfermeros voluntarios, han estado vacunando a entre 100 y 150 personas al día en una gran sala de la SCPL que suele utilizarse para la programación. Los trabajadores de la biblioteca están ayudando directamente a la vacunación proporcionando apoyo tecnológico y de equipamiento, como la copia de los formularios necesarios, la gestión del inventario de suministros y la obtención de equipamiento como portapapeles.

La biblioteca también está imprimiendo formularios, información y tarjetas de vacunación para los receptores y proporcionando ordenadores portátiles para que los trabajadores sanitarios los utilicen. El personal de la biblioteca se ha encargado de recibir y descargar batas, guantes, mascarillas, jeringuillas, contenedores para la eliminación de jeringuillas y otros equipos. (La propia vacuna se lleva en una caja refrigerada con una escolta de seguridad cada día).

La directora de la NCPL, Sandy Petrie, que ofreció la biblioteca la del condado durante la búsqueda de lugares para la vacunación, dice que aunque la biblioteca ha perdido algo de espacio a corto plazo, espera que la campaña de vacunación ayude a acelerar la vuelta al servicio normal.

Los trabajadores de la biblioteca reasignados, junto con otros empleados del condado, recibieron a las personas que esperaban para recibir la vacuna, distribuyeron los formularios de admisión, respondieron a las preguntas y gestionaron el área de recuperación, donde se observó a las personas para detectar los efectos secundarios después de recibir las vacunas. Además, el personal de la biblioteca aprovechó la oportunidad para registrar a las personas para obtener el carnet de la biblioteca, renovar las tarjetas de la biblioteca caducadas y mostrar a los clientes cómo utilizar los recursos en línea mientras esperaban en la cola para las vacunas. Entre las dos bibliotecas, se vacunó a más de 1.600 personas.