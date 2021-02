Trayectorias hacia el liderazgo en el mundo de la biblioteca y la información

Continuing Professional Development: Pathways to Leadership in the Library and Information World

Edited by Ann Ritchie and Clare Walker

Munich: K.G. Saur Verlag, 2007

Texto completo

Estos documentos se centran en el tema del liderazgo en las profesiones bibliotecarias y de la información, proporcionando una visión general de los institutos, programas y actividades que se llevan a cabo en todo el mundo. Algunos se describen en detalle, esbozando los objetivos de aprendizaje, la estructura, la contratación y las estrategias de evaluación; otros resumen las iniciativas nacionales e internacionales. Proporcionarán información valiosa a cualquier persona interesada en las estrategias de planificación de la fuerza de trabajo destinadas a abordar la actual escasez de líderes de las bibliotecas, así como a aquellos que pueden haber experimentado dificultades en la contratación de puestos de liderazgo y ahora quieren explorar las mejores maneras de desarrollar y equipar a su propio personal con habilidades que les permitan convertirse en los líderes del futuro.