“Leading Conversations in Small and Rural Libraries. Guide Facilitation skill. ALA, 2021

Libraries Transforming Communities: Focus on Small and Rural Libraries de preparar a los trabajadores de las bibliotecas para el papel cada vez mayor de las bibliotecas. La iniciativa se ofrece en asociación con la Association for Rural & Small Libraries (ARSL). Aprenda habilidades básicas de facilitación con la guía gratuita de ALA, “Liderando conversaciones en bibliotecas pequeñas y rurales”.

Un facilitador ayuda a un grupo de personas a comprender sus objetivos comunes, a compartir sus opiniones y, a veces, a trabajar para pasar a la acción.

Como trabajador de la biblioteca, puede facilitar una conversación con el personal sobre un cambio en su biblioteca, reunir a los votantes para hablar sobre una preocupación en su comunidad o explorar los puntos en común y las diferencias entre los lectores en una reunión de un club de lectura.



Tu papel como facilitador es ayudar a organizar y guiar la conversación mediante:



■ Identificando el propósito, el resultado esperado y el tema

■ Elaborar el orden del día

Elaborar las preguntas para el debate

Establecer las reglas básicas

■ Escuchar activamente la conversación para resumir, reencuadrar y hacer buenas preguntas

■ Gestionar el tiempo y la dinámica interpersonal de los participantes

■ Ayudar al grupo a identificar los puntos comunes, los próximos pasos y/o los planes de acción.



Las habilidades y los recursos de facilitación que se tratan en esta guía pueden utilizarse en una variedad de entornos, desde reuniones internas del personal hasta programas públicos con sus clientes. El objetivo es ayudarle a crear reuniones y conversaciones reflexivas y atractivas con la participación activa de todos, y que usted se sienta cómodo dirigiendo.