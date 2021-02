Directrices sobre el Acceso Público a Internet en las Bibliotecas

IFLA Guidelines on Public Internet Access in Libraries. The Hague: IFLA, 2019

Texto completo

Las nuevas Directrices de la IFLA sobre el Acceso Público a Internet en las Bibliotecas no solo ofrecen una firme reiteración del apoyo al valor de este acceso, sino también una guía práctica para tratar las cuestiones que puede plantear. Sirve como un listado que establece principios y comparte ejemplos que deberían servir como puntos de referencia para las bibliotecas a nivel global.

El acceso a Internet ofrece una importante oportunidad para las bibliotecas – y, en concreto, para las bibliotecas públicas – de ampliar su oferta de acceso a la información y, por lo tanto, el valor que suponen para los usuarios.

Ha traído un nuevo público a nuestras instituciones y ha posibilitado el desarrollo de nuevos servicios y tipos de ayuda, aprovechando la experiencia existente y los valores de los profesionales de las bibliotecas y de la información.

No obstante, las limitaciones en los recursos, las presiones de los miembros de la comunidad, las leyes y las actitudes de los profesionales de las bibliotecas y de la información pueden afectar a cuánto de este potencial se puede hacer realidad.

Basándose en una amplia investigación, así como en puntos de vista de secciones de la IFLA y de todo del mundo, las nuevas Directrices ofrecen un listado práctico de cuestiones, así como principios y ejemplos que pueden servir como referencia para los responsables de las bibliotecas y otros que quieren que los usuarios puedan estar online.