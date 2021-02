Directrices para Crear un Proyecto de Unificación Digital

Guidelines for Setting Up a Digital Unification Project. Edited by Isabelle Nyffenegger and Kristian Jensen. The Hague: IFLA, 2019

Texto completo

Las Directrices de la IFLA para Crear un Proyecto de Unificación Digital ofrecen un listado y recomendaciones a las bibliotecas para la planificación, implementación y finalización de proyectos para ofrecer acceso digital a las colecciones sin importar la distancia ni las fronteras.

Las bibliotecas y los archivos de todo el mundo albergan colecciones y documentos de colecciones individuales que son de gran importancia cultural para todas las personas y documentan la interrelación de la historia de la humanidad.

A menudo, la gran riqueza de estas colecciones solo se puede apreciar completamente cuando se reúnen, aunque, tradicionalmente, la distancia y las fronteras se han interpuesto en el camino de los investigadores y otros usuarios que buscan una visión integral.

Sin embargo, los avances tecnológicos ahora posibilitan poder reunir colecciones y ofrecer acceso digital a los ciudadanos e investigadores sin importar dónde se encuentren. Además, permiten que se puedan realizar mejoras como, por ejemplo, la contextualización y mediación, ofreciendo más valores a los usuarios.

Existe un cuerpo de experiencia cada vez mayor en proyectos de “unificación digital” de este tipo que las nuevas directrices de la IFLA para crear Proyectos de Unificación Digital utiliza para ofrecer un listado de cuestiones a tener en cuenta cuando se prepara, implementa y finaliza un proyecto.

Las directrices son el resultado del trabajo de un grupo de expertos, presidido por Isabelle Nyffenegger (Biblioteca Nacional de Francia, Sección de la IFLA de Bibliotecas Nacionales) y, anteriormente por Guy Berthiaume (Biblioteca y Archivos de Canadá, Sección de la IFLA de Bibliotecas Nacionales).