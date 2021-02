Cuánto tiempo vive el Covid-19 en los materiales de las bibliotecas

How long SARS-CoV-2 lives on common library materials: REALM Test Results

By Carrie Smith | American Libraries, January 4, 2021

Ver inforgrafía ampliada

Nuestro conocimiento colectivo del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, sigue evolucionando a medida que los investigadores de todo el mundo trabajan para comprender y combatir el virus. En un panorama de información tan incierto, establecer las mejores prácticas no es fácil; requiere que los trabajadores de las bibliotecas equilibren las necesidades de la comunidad con las mejores directrices disponibles para limitar la propagación del virus.

Desde mayo, el proyecto REopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) -una colaboración financiada por el Institute of Museum and Library Services (IMLS) entre OCLC y la organización de investigación y desarrollo Battelle- ha estado estudiando los riesgos de transmisión superficial de materiales comunes de bibliotecas y museos.

Los resultados de las cinco primeras rondas de pruebas, ilustrados en esta infografía, muestran que el tiempo de supervivencia del virus varía mucho. El signo positivo indica los artículos que todavía tenían niveles detectables de partículas de virus en la última comprobación. Para esos artículos, pueden detectarse trazas de virus después de ese momento. Como han indicado los investigadores de REALM, se pueden utilizar agentes de desinfección y limpieza en materiales más duraderos como alternativa a la cuarentena. Las pruebas posteriores examinarán otros artículos y superficies, como mostradores y accesorios.

“Nuestro objetivo era [proporcionar] la mejor información científica para guiar a las bibliotecas y museos en la reapertura rápida”, dijo Crosby Kemper III, director del IMLS, durante un seminario web de ALA Connect Live del 22 de octubre llamado “COVID-19 Research and REALM Project Update.”

“El estudio está diseñado para ofrecer información clara y precisa, pero todavía no hay respuestas seguras en lo que respecta a la probabilidad de infección a nivel individual”.

Con la intención de transmitir un conjunto de pruebas cada vez mayor, la investigación y las revisiones bibliográficas del proyecto están llegando (metafóricamente hablando) “capítulo a capítulo en lugar de todo el libro a la vez”, según Sharon Streams, directora del proyecto REALM para OCLC. Todavía se desconocen muchas cosas sobre el virus, como la cantidad necesaria para que alguien enferme y la cantidad que emiten las personas contagiosas. “No se van a tener todas las respuestas perfectas y minuciosas ahí fuera”, afirma Streams. Las mejores prácticas de mitigación incluyen un enfoque por capas que tenga en cuenta los factores locales.

Como se indica en la revisión de la investigación existente del proyecto REALM, realizada en octubre, el contagio directo de persona a persona a través de las gotas expulsadas por el aliento o el habla de una persona infectada es la principal vía de transmisión, seguida de los aerosoles (gotas más pequeñas suspendidas en el aire, a menudo procedentes de un estornudo) y los fómites (superficies contaminadas por el virus, objeto de las pruebas REALM).

El proyecto REALM continuará sus investigaciones y resúmenes científicos hasta 2021, con un total de 10 pruebas de materiales previstas. Para conocer los detalles del estudio y los últimos resultados de las pruebas, visite bit.ly/REALMResearch