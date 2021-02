¿Conoces lo que saben los bibliotecarios?

Do You Know What Librarians Know? Libraries, just like any institution, require specialized skills to be successful.

Al igual que los investigadores privados, los bibliotecarios tenemos un conjunto de conocimientos tangibles que nos son propios. Para un investigador privado, la búsqueda de personas empieza por saber qué recursos utilizar; ciertas bases de datos son mejores para determinadas consultas, mientras que para algunas es mejor tratar con otras personas. Parte del oficio de investigador privado consiste en saber cuál es cuál. Al ver a las bibliotecas como centros comunitarios y a los bibliotecarios como generalistas, a menudo olvidamos que un título en biblioteconomía (un MLS, o MLIS) no se entiende simplemente como un camino hacia un trabajo profesional, sino como un símbolo de que los bibliotecarios tienen un conocimiento específico, y ese conocimiento es real.

Es cierto que cualquiera puede desarrollar sus habilidades de investigación leyendo el libro de Thomas Mann The Oxford Guide to Library Research, y sin embargo la mayoría de la gente no lo hace. En cambio, van a la biblioteca y preguntan. Como hice algunos cursos útiles en la escuela de biblioteconomía y tengo mucha experiencia en comprender el panorama de la información, puedo determinar lo que esa persona necesita. Entonces puedo utilizar mi conocimiento de libros de referencia específicos, bases de datos, organizaciones y cómo descubrir estos recursos, para orientar a la persona en la dirección correcta.

Nuestro dominio de la búsqueda es una habilidad (algunos lo llamarían un superpoder), nuestra capacidad para reconocer que un resultado de búsqueda es bueno y útil también es una habilidad, al igual que nuestra delicadeza para ayudar a los usuarios a comprender sus propias necesidades, y esto es sólo un área de conocimiento tangible que está relacionada con el servicio al público. Y fuera de la vista del público, los conocimientos de un catalogador sobre el control bibliográfico, los conocimientos de un informático sobre los sistemas de catálogo en línea y el software de circulación, los conocimientos de un bibliotecario de adquisiciones sobre los principios de desarrollo de la colección son todos únicos en la biblioteconomía y vitales para el funcionamiento de una biblioteca.

La gente confía en que los trabajadores de las bibliotecas tienen los conocimientos necesarios para ayudarles en sus investigaciones y otras necesidades, a menudo sin pensar en cuáles son esos conocimientos específicamente. Para ayudar a salvar esa brecha de información, he aquí algunos ejemplos de lo que hacen los bibliotecarios y los conocimientos que les ayudan a conseguirlo:

Lo que hacemos: Crear listas de libros, guías temáticas y hojas de recursos sobre temas, géneros o conceptos específicos.

Lo que sabemos: Cómo encontrar, evaluar, seleccionar y presentar fuentes especializadas de calidad en respuesta a una necesidad identificada de la comunidad.

Lo que hacemos: Organizar un torneo de videojuegos para adolescentes locales.

Lo que sabemos: Cómo fomentar una interacción sana y competitiva en diversos adolescentes. También, por así decirlo, que los videojuegos y la literatura no son actividades mutuamente excluyentes; ambas pueden ser beneficiosas para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades sociales.

Lo que hacemos: Presentar a un patrón documentos gubernamentales que contienen información crucial para su investigación.

Lo que sabemos: El alcance de las publicaciones gubernamentales, cómo están organizadas y dónde acceder a ellas. De hecho, hay bibliotecarios de documentos gubernamentales que son expertos en la materia.

Lo que hacemos: Impartir una clase de informática para principiantes.

Lo que sabemos: Cómo reconocer una necesidad de la comunidad, planificar los resultados del aprendizaje para un grupo demográfico específico, hacer una presentación, evaluar el rendimiento de los estudiantes y adaptar futuras clases.

Lo que hacemos: Presentar un cuento.

Lo que sabemos: Qué libros, juegos de dedos, canciones, cuentos de fieltro, etc. son adecuados para cada grupo de edad, métodos para atraer a los participantes reacios, cómo modelar y explicar a los cuidadores las actividades saludables para el desarrollo, y más.