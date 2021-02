“Revistas nepotistas”: un estudio de las revistas biomédicas.

Alexandre Scanff, Florian Naudet, Ioana Cristea, David Moher, Dorothy Bishop, Clara Lo. ‘Nepotistic journals’: a survey of biomedical journals. cherbioRxiv 2021.02.03.

Texto completo

La preferencialidad se da por parte de aquellas revistas en favor de los miembros de su consejo editorial, al estar éstos en posición de influir en la decisión de “aceptación” o “rechazo” de sus manuscritos. Esto, obviamente, significaría comprometer o eludir por completo el proceso estándar de “revisión por pares”. En otras palabras, esto casi podría considerarse como algo cercano al “nepotismo”.

Análisis convergentes en diferentes disciplinas apoyan el uso del porcentaje de artículos del autor más prolífico (PPMP) como bandera roja para identificar revistas de las que se puede sospechar que tienen prácticas editoriales cuestionables. Examinamos si este índice, complementado por el índice de Gini, podría ser útil para identificar casos de potencial sesgo editorial, utilizando una amplia muestra de revistas biomédicas.

Métodos : Extrajimos los metadatos de todas las revistas biomédicas referenciadas en la National Library of Medicine, con cualquiera de los Broad Subject Terms atribuidos, y al menos 50 artículos con autoría (es decir, por al menos un autor) entre 2015 y 2019, identificando al autor más prolífico (es decir, la persona que firmó más artículos en cada revista en particular). Calculamos el PPMP y el índice de Gini 2015-2019 para la distribución de los artículos entre los autores. Cuando se informó de la información pertinente, también se calculó la mediana del retraso en la publicación (tiempo entre la presentación y la aceptación) de los artículos firmados por cualquiera de los autores más prolíficos y la de los artículos no firmados por autores prolíficos. En el caso de las revistas atípicas, definidas como un índice PPMP o Gini superior al percentil 95 de sus respectivas distribuciones, se seleccionó una muestra aleatoria de 100 revistas y se describió en relación con el estatus en el consejo editorial del autor más prolífico.

Resultados : Se analizaron 5 468 revistas que publicaron 4 986 335 artículos entre 2015 y 2019. El percentil 95 del PPMP fue del 10,6% (mediana del 2,9%). El índice de Gini del percentil 95 fue de 0,355 (mediana 0,183). La correlación entre ambos índices fue de 0,35 (IC95: 0,33 a 0,37). Se disponía de información sobre el retraso en la publicación de 2.743 revistas. Se observó que 277 revistas (10,2%) tenían una mediana de retraso en la publicación de los artículos del autor o autores más prolíficos inferior a 3 semanas, frente a 51 (1,9%) revistas con artículos no escritos por autores prolíficos. Entre la muestra aleatoria de revistas atípicas, 98 proporcionaron información sobre su consejo editorial. Entre estas 98, el autor más prolífico formaba parte del consejo editorial en 60 casos (61%), entre los cuales 25 (26% de las 98) eran redactores jefe.

Discusión : En la mayoría de las revistas las publicaciones se distribuyen entre un gran número de autores. Nuestros resultados revelan un subconjunto de revistas en las que unos pocos autores, a menudo miembros del consejo editorial, fueron responsables de un número desproporcionado de publicaciones. Los trabajos de estos autores tenían más probabilidades de ser aceptados para su publicación en las tres semanas siguientes a su presentación. Para aumentar la confianza en sus prácticas, las revistas deben ser transparentes sobre sus prácticas editoriales y de revisión por pares.