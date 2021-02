Los libros contienen multitudes: explorando la publicación experimental

Books contain multitudes: Exploring Experimental Publishing. COPIN, 2021

Texto completo

Books contain multitudes: Exploring Experimental Publishing es un informe de investigación y alcance en tres partes creado para apoyar el paquete de trabajo de publicación experimental y reutilización (WP 6) del proyecto Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs (COPIM). También sirve como recurso para la comunidad académica, especialmente para los autores y editores interesados en buscar formas más experimentales de publicación de libros.

COPIM (Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs) es un proyecto de tres años de duración dirigido por la Universidad de Coventry como parte de una asociación internacional de investigadores, universidades, bibliotecarios, editores de libros de acceso abierto (OA) y proveedores de infraestructuras, y está financiado por The Research England Development Fund y Arcadia, un fondo benéfico de Lisbet Rausing y Peter Baldwin. COPIM está construyendo sistemas e infraestructuras abiertos y de propiedad comunitaria para permitir el fortalecimiento de la publicación de libros en acceso abierto, aportando importantes mejoras en las infraestructuras utilizadas por los editores de libros en acceso abierto y por aquellos editores que están haciendo la transición al acceso abierto. El proyecto aborda los principales obstáculos tecnológicos, estructurales y organizativos -en torno a la financiación, la producción, la difusión, el descubrimiento, la reutilización y el archivo- que se interponen en el camino de una mayor adopción e impacto de los libros de OA. COPIM reajustará la publicación de libros en régimen de OA, pasando de la competencia entre proveedores de servicios comerciales a un enfoque más horizontal y cooperativo de intercambio de conocimientos.

Como parte de siete paquetes de trabajo conectados, el COPIM trabajará en

1) la creación de capacidades integradas entre las editoriales;

2) el acceso y el desarrollo de canales de financiación consorciados, institucionales y de otro tipo;

3) el desarrollo y la experimentación de modelos de negocio apropiados;

4) la reducción de costes lograda por las economías de escala;

5) los modelos de estión de apoyo mutuo;

6) la integración en los entornos de bibliotecas, repositorios y aprendizaje digital;

7) la reutilización y la experimentación con los libros de OA;

8) el archivado eficaz y sólido de los contenidos de OA; y

9) la transferencia de conocimientos a las partes interesadas a través de varios proyectos piloto.

The Experimental Publishing and Reuse Work Package busca formas de alinear más estrechamente el software, las herramientas y las tecnologías, los flujos de trabajo y las infraestructuras existentes para la publicación experimental con los flujos de trabajo de los editores de libros OA. Para ello, producirá un conjunto de pruebas piloto de libros experimentales, que se desarrollarán con la ayuda de estas nuevas herramientas y modelos de trabajo y se integrarán en la infraestructura del COPIM. Como parte de estos proyectos piloto, se establecerán relaciones con plataformas de publicación de código abierto, proveedores de software y proyectos centrados en publicaciones experimentales de formato extenso, y se llevarán a cabo actividades de divulgación con editores y autores de libros OA para seguir promoviendo las oportunidades de publicación experimental. También explorará cómo los libros de OA no experimentales son (re)utilizados por la comunidad académica. Para ello, examinará las tecnologías y estrategias culturales más eficaces para promover la interacción y la reutilización de los contenidos de los libros de OA. Esto incluye la creación de comunidades en torno a los contenidos y las colecciones mediante anotaciones, comentarios y revisiones posteriores a la publicación (por ejemplo, a través de la plataforma de anotación social hypothes.is para permitir formas más colaborativas de producción de conocimiento. Para lograrlo, este modelo de trabajo trazará un mapa tanto de las soluciones tecnológicas existentes como de las barreras culturales y las mejores prácticas con respecto a la reutilización.