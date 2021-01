Jaime UrJaime Urrutia, Edi Clavo y Ferni Presas, en una de las imágenes promocionales de ’Camino Soria’. /ALBERTO GARCÍA-ALIX

Somos los que no sabe, no contesta, con excepción del 1, X, 2

Somos los que no tienen biblioteca.

Y somos más de un millón.

Bastantes más de un millón.

Somos los que llenamos los estadios para poder insultar y blasfemar.

Somos los que no vamos al teatro y somos carne de bar.

Y somos carne de bar.

“La canción del pollino” Gabinete Caligari

