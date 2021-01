Opening the Future: un nuevo modelo de financiación de libros de acceso abierto

Opening the Future

Basándose en los modelos de suscripción a revistas de acceso abierto en bibliotecas como Open Library of the Humanities y ‘Subscribe to Open‘, CEU Press en colaboración con COPIM project (Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs) está desarrollando un modelo sostenible de publicación de libros electrónicos en acceso abierto.

Opening the Future ofrece a las bibliotecas miembros el acceso por suscripción a la lista de libros de la editorial y utiliza los ingresos de suscripción para financiar futuras o nuevas publicaciones en acceso abierto (OA); un nuevo modelo que permite una nueva vía para que las bibliotecas saquen el máximo partido a sus limitados presupuestos y aumenten sus colecciones. Los suscriptores a Opening the Future, tienen acceso multiusuario a los libros sin DRM y el dinero de las mismas permitirá financiar nuevos títulos en acceso abierto. Todos los miembros recibirán acceso perpetuo al paquete de libros de los 3 años anteriores, además cualquier bibliotecas puede unirse en cualquier momento: su acceso comenzará una vez que haya completado el pago de la suscripción. Se trata de una forma rentable de aumentar las colecciones digitales con contenidos relevantes y de alta calidad. Cuando se alcance el objetivo de ingresos y toda la lista de monografías sea de libre acceso, podrán reducirse las cuotas de afiliación en el futuro.

Los ingresos procedentes de la afiliación -que da acceso a la lista de libros publicados- se utilizarán para financiar la lista de libros pendientes de publicación. Las cuotas de los miembros de la biblioteca pagarán sólo los libros que no tengan aún financiación. Si una propuesta de libro llega al CEUP con una financiación parcial de OA, la editorial utilizará las cuotas de afiliación para compartir los costes de producción y publicar el libro en Acceso Abierto. El objetivo de este enfoque es seguir produciendo una fuente de ingresos sostenible para la edición, al tiempo que se logra el compromiso deseado de publicar más títulos de acceso abierto. Se trata de un modelo de financiación consorciado que promete una solución rentable para el acceso abierto que implica que ninguna institución por sí sola soporte una carga desproporcionada.

El modelo cuenta con el apoyo de LYRASIS, que colaborará en la organización de la participación de las bibliotecas en el programa, y con el apoyo de la OAPEN. El Proyecto MUSE alojará los libros, proporcionando registros MARC, archivos KBART y sistemas de descubrimiento, y los suscriptores tendrán acceso a las estadísticas de acuerdo con COUNTER.