Transformación de las bibliotecas públicas como espacios de refugio y resiliencia durante la crisis climática

Chantelle Lynn Serro Hawco. Transforming Public Libraries as Spaces of Refuge & Resiliency During Climate Crisis: Toronto Public Library Youth and Staff Perspectives. Master in Environmental Studies York University, 2019

A medida que el cambio climático avanza y la degradación del medio ambiente amenaza la vida en la Tierra, las bibliotecas públicas las bibliotecas públicas tienen el potencial y la obligación de transformar sus funciones para convertirse en un verdadero lugar de refugio y resiliencia para sus comunidades. Esto puede lograrse a través de un cambio cambio en su visión, que incluya: centrarse en gran medida en su responsabilidad medioambiental con sus comunidades, mejorando la educación ambiental, promoviendo prácticas organizativas respetuosas con el medio ambiente y creando redes comunitarias sólidas. y la creación de redes comunitarias sólidas para gestionar las emergencias climáticas, lo que dará lugar a comunidades más resistentes.

El documento ejemplifica uno de los principales sistemas de bibliotecas públicas del mundo, la Biblioteca Pública de Toronto tiene la capacidad de convertirse en un ejemplo de desarrollo exitoso de sus sucursales para que sean centros de la comunidad que proporcionen refugio y resiliencia durante la crisis climática.