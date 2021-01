El siglo científico: asegurar nuestra prosperidad futura

The Scientific Century: securing our future prosperity. The Royal Society, 2010

Texto completo

El Reino Unido se enfrentará a décadas de lento declive económico a menos que invierta fuertemente en investigación, una de las pocas áreas genuinas de ventaja competitiva económica del país, según un informe de la Royal Society. El informe, advierte de que la ventaja actual del Reino Unido corre el riesgo de quedar relegado por Estados Unidos, China, India, Francia y Alemania, que han aumentado el gasto en ciencia para impulsar sus economías.

El informe se basa en un año de recopilación de datos, análisis y consultas.

Propone dos mensajes urgentes. El primero es la necesidad de situar la ciencia y la innovación en el centro de la estrategia de crecimiento económico a largo plazo en el Reino Unido. El segundo es el feroz desafío competitivo al que nos enfrentamos por parte de países que están invirtiendo a una escala y velocidad que nosotros podemos tener dificultades para igualar.

El informe formula seis recomendaciones en torno al apoyo y la inversión a largo plazo en ciencia: