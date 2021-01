La “alfabetización futura” como herramienta para definir la comprensión de los sistemas y procesos de anticipación

Miller, R. Transforming the future: anticipation in the 21st century. Lodon : Routledge, 2018

La gente utiliza el futuro para buscar mejores formas de lograr la sostenibilidad, la inclusión, la prosperidad, el bienestar y la paz. Además, la forma de entender y utilizar el futuro está cambiando en casi todos los ámbitos, desde las ciencias sociales hasta la vida cotidiana. Este libro presenta los resultados de una importante investigación llevada a cabo por la UNESCO con una serie de socios para detectar y definir la teoría y la práctica de la anticipación en el mundo actual. Utiliza el concepto de “alfabetización futura” como herramienta para definir la comprensión de los sistemas y procesos de anticipación, también conocida como la Disciplina de la Anticipación. Este innovador título explora: nuevos temas como la Alfabetización de los Futuros y la Disciplina de la Anticipación; las pruebas recogidas en más de 30 Laboratorios de Alfabetización de Futuros y presentadas en 14 estudios de casos completos; la necesidad y la oportunidad de una innovación significativa en los sistemas de toma de decisiones humanas. Este libro será de gran interés para académicos, investigadores, responsables políticos y estudiantes, así como para los activistas que trabajan en temas de sostenibilidad e innovación, estudios de futuro y estudios de anticipación.