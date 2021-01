Directrices de Accesibilidad del W3C (WCAG) 3.0. para hacer más accesibles los contenidos web a los usuarios con discapacidad

W3C Accessibility Guidelines (WCAG) 3.0. (2021)

Las Directrices de Accesibilidad del W3C (WCAG) 3.0 ofrecen una amplia gama de recomendaciones para hacer más accesibles los contenidos web a los usuarios con discapacidad. Si se siguen estas directrices, se atenderán muchas de las necesidades de los usuarios con ceguera, baja visión y otras deficiencias visuales; sordera y pérdida de audición; movimiento y destreza limitados; discapacidades del habla; trastornos sensoriales; discapacidades cognitivas y de aprendizaje; y combinaciones de ellas. Estas directrices abordan la accesibilidad de los contenidos web en ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, dispositivos móviles, dispositivos portátiles y otros dispositivos de la web de las cosas. Abordan varios tipos de contenidos web, como los estáticos, los interactivos, los visuales y los auditivos, y la realidad virtual y aumentada. Las directrices también abordan las herramientas web relacionadas, como los agentes de usuario (navegadores y tecnologías de asistencia), los sistemas de gestión de contenidos, las herramientas de autoría y las herramientas de prueba.

Cada pauta de esta norma proporciona información sobre las prácticas de accesibilidad que abordan las necesidades documentadas de los usuarios con discapacidad. Las pautas se apoyan en múltiples resultados para determinar si se ha satisfecho la necesidad. Las pautas también se apoyan en métodos específicos de la tecnología para satisfacer cada resultado.

Se espera que esta especificación se actualice con regularidad para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos, actualizando y añadiendo métodos, resultados y directrices para abordar nuevas necesidades a medida que las tecnologías evolucionan. Para las entidades que declaran formalmente su conformidad con estas pautas, existen varios niveles de conformidad para abordar la diversa naturaleza del contenido digital y el tipo de pruebas que se realizan.

Las Directrices de Accesibilidad 3.0 del W3C son las sucesoras de las Directrices de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.2 [WCAG22] y de las versiones anteriores, pero no dejan de lado estas versiones. Las WCAG 3.0 incorporarán contenido de las Directrices de Accesibilidad para Agentes de Usuario 2.0 [UAAG20] y de las Directrices de Accesibilidad para Herramientas de Autor 2.0 [ATAG20] y las ampliarán parcialmente. Aunque hay mucho solapamiento entre las WCAG 2.X y las WCAG 3.0, estas últimas incluyen pruebas adicionales y mecanismos de puntuación diferentes. Como resultado, las WCAG 3.0 no son compatibles con las WCAG 2.X. Las WCAG 3.0 no sustituyen a las WCAG 2.2 y a las versiones anteriores, sino que son un conjunto alternativo de directrices. Una vez que estas directrices se conviertan en una Recomendación del W3C, éste aconsejará a los desarrolladores, creadores de contenidos y responsables políticos que utilicen las WCAG 3.0 para maximizar la aplicabilidad futura de los esfuerzos de accesibilidad. No obstante, los contenidos que se ajusten a versiones anteriores de las WCAG seguirán ajustándose a esas versiones.