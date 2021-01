Desarrollo de la colección de libros electrónicos en bibliotecas universitarias

Novak, J. et al. Ebook Collection Development in Academic Libraries report. Association of College and Research Libraries (ACRL), 2021

Texto completo

La Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL), realizó un estudio de investigación para arrojar luz sobre las formas en que las bibliotecas universitarias están respondiendo a la creciente demanda de contenido digital. Los aspectos más destacados incluyen datos que muestran que los libros electrónicos son una parte establecida de las colecciones de bibliotecas universitarias, el modelo de adquisición general de muchos bibliotecarios universitarios favorece los libros electrónicos sobre los impresos y tanto las bibliotecas como los usuarios han integrado completamente los libros electrónicos en sus flujos de trabajo y prácticas.

El informe proporciona una visión completa de las actitudes de las bibliotecas universitarias hacia los libros electrónicos y audiolibros, incluidos materiales académicos y basados ​​en el plan de estudios, así como ficción y no ficción populares, y cómo implementan la compra de estos títulos en su colección. flujo de trabajo de desarrollo.

Los hallazgos clave incluyen: