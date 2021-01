Optimizar el funcionamiento y el uso de las infraestructuras nacionales de investigación

Optimising the operation and use of national research infrastructures. © OECD / Science Europe 2020

Texto completo

El presente informe es el resultado de una actividad conjunta de Science Europe y la OCDE, y presenta un marco genérico para mejorar la utilización y el funcionamiento de las infraestructuras nacionales de investigación (IR), que desempeñan un papel fundamental en la habilitación y el desarrollo de la investigación en todos los ámbitos científicos y representan una parte cada vez mayor de la inversión en investigación. Incluye dos modelos rectores: uno para la gestión de la cartera y otro para la optimización de la base de usuarios. En ellos se identifican los principios fundamentales de un sistema nacional eficaz de gestión de carteras de RI y los factores que los gestores de RI deben tener en cuenta para optimizar la base de usuarios de las RI nacionales. Ambos modelos rectores tienen en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y los enfoques de funcionamiento de los RI. El informe contiene también una serie de recomendaciones de política más genéricas y de medidas sugeridas para los gestores de cartera de RI y los gestores de RI.