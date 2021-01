La biblioteca más emblemática de su época que termino convertida en un parking

Seriously Though, How Did the Most Beautiful Library in America Get Demolished? BY MESSYNESSY JUNE 17, 2014

Ver original

La antigua Biblioteca Pública de Cincinnati era el tipo de lugar que sólo se ve en una película de Harry Potter; colosales estanterías de libros de hierro fundido y escaleras de caracol que llegaban a varios pisos de altura, suelos de mármol de tablero de ajedrez que brillaban bajo el techo del tragaluz; un magnífico laberinto de libros que ahora se ha perdido para siempre.

En 1955, el edificio de la antigua Biblioteca Pública de Cincinati fue demolido sin siquiera una queja, cuando la biblioteca abrió era el edificio más grande y contemporáneo de su época y estaba ubicado a unas pocas cuadras de la calle Vine. Hoy en día, su lugar lo ocupa un aparcamiento y un edificio de oficinas después de haber sido un lugar emblemático para sus ciudadanos durante 85 años.

Las cabezas de William Shakespeare, John Milton y Benjamin Franklin hicieron guardia en la entrada principal de la calle Vine 629, en el centro de Cincinnati. Terminado en 1874, originalmente destinado a ser un teatro de la ópera antes de que el proyecto quebrara, el modesto edificio no hacía justicia a la magnitud y la belleza del interior diseñado por el arquitecto J. W. McLaughlin, con escaleras de caracol, suelos de mármol y unos techos de gran altura. La colección albergaba más de 1,5 millones de libros.