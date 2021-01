La Diputación de Salamanca instalará cajeros automáticos en dos bibliobuses para llegar a 129 pequeños municipios

La Diputación instalará cajeros automáticos en dos bibliobuses para llegar a 129 pequeños municipios. Tribuna de Salamanca, 13.01.2021

La Diputación de Salamanca llevará cajeros automáticos a 129 pequeños municipios de la provincia a través del servicio de Bibliobus. Los bibliobuses utilizarán sus rutas habituales para llevar el servicio a pequeños municipios que no disponen de sucursal bancaria. Para ello, según ha avanzado este miércoles el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias. se instalarán dos cajeros en dos bibliobuses y se utilizarán sus rutas habituales para “ofrecer este necesario servicio en los pequeños municipios que no disponen de sucursal bancaria“. Según el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, se trata de un proyecto “pionero” que nace con el propósito de poder ampliarse, ya que 296 de los 362 municipios de la provincia no cuentan con cajero.