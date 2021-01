El Canon Histórico Anglo-Normando: Cultura editorial y de manuscritos

Tahkokallio, J. (2019). The Anglo-Norman Historical Canon: Publishing and Manuscript Culture (Elements in Publishing and Book Culture). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108624886

Este libro es una contribución al debate actual sobre lo que significa publicar un libro manuscrito. Ofrece estudios de casos de tres historiadores anglo-normandos del siglo XII: Guillermo de Malmesbury, Enrique de Huntingdon y Geoffrey de Monmouth. Sostiene que el éxito contemporáneo y el rápido logro de la autoridad canónica para sus historias fue en gran medida el resultado de las actividades editoriales llevadas a cabo con éxito. Estas actividades se analizan utilizando el concepto de “círculo de publicación”. Se sugiere que este concepto puede tener una utilidad más amplia en el estudio de la publicación autoral en una cultura manuscrita.