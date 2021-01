Terras, M. (2018). Picture-Book Professors: Academia and Children’s Literature (Elements in Publishing and Book Culture). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108529501

Este libro ambiciona la encuesta de los profesores de ficción en los textos comercializados para niños. Los profesores son abrumadoramente blancos y hombres, tienden a ser científicos ancianos que caen en tres estereotipos: el vehículo para explicar los hechos científicos, el genio desconcertado y el loco malvado. A finales del siglo XX, el estereotipo del hombre, loco y desquiciado, llamado Professor SomethingDumb (Profesor Algo Tonto), se forma de manera humorística pero peyorativa. Este estudio proporciona una historia editorial del papel de los académicos en la literatura infantil, cuestionando la cultura del libro que promueve la aplicación de los estereotipos relativos a la experiencia intelectual en los medios de comunicación para niños.