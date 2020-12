Investigación en Historia digital.: aproximaciones emergentes dentro de la nueva Historia Digital

Digital Histories: emergent Approaches within the New Digital History. edited by

Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju. . Helsinki, Finland, 2020

La erudición histórica está experimentando actualmente un giro digital. Todos los historiadores han experimentado este cambio de una forma u otra, escribiendo en procesadores de texto, aplicando métodos cuantitativos en materiales de fuentes digitalizadas o utilizando recursos de Internet y herramientas digitales.

Historias Digitales muestra esta ola emergente de investigación en historia digital. Presenta los trabajos de historiadores que, por sí mismos o en colaboración con, por ejemplo, especialistas en tecnología de la información, han descubierto nuevos conocimientos históricos empíricos mediante métodos digitales y computacionales. Los temas del volumen abarcan desde el período medieval hasta la actualidad, incluyendo varias partes de Europa. En los capítulos se aplica una serie de métodos ejemplares, como el análisis de metadatos digitales, el aprendizaje automático, el análisis de redes, la modelización de temas, el reconocimiento de entidades nominales, el análisis de la colocación, la búsqueda crítica y la minería de textos y datos.

En el volumen se sostiene que la historia digital está entrando en una fase de madurez, la historia digital “en acción”, en la que su enfoque está pasando de la construcción de recursos a la elaboración de nuevos conocimientos históricos. Esto también supone nuevos desafíos que los métodos digitales plantean a la investigación histórica, entre ellos la conciencia de los escollos y limitaciones de los instrumentos digitales y la necesidad de nuevas formas de crítica de las fuentes digitales. Mediante su combinación de estudios empíricos, conceptuales y contextuales, las historias digitales constituyen una contribución oportuna y pionera que permite hacer un balance de la forma en que la investigación digital hace avanzar actualmente la erudición histórica..