Un marco de impacto científico para medir el impacto más allá de la métrica de la revista

Ari MD, Iskander J, Araujo J, Casey C, Kools J, et al. (2020) A science impact framework to measure impact beyond journal metrics. PLOS ONE 15(12): e0244407. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244407

Medir el impacto de la ciencia o la investigación en salud pública es importante, especialmente cuando se trata de resultados de salud. Lograr los resultados de salud deseados lleva tiempo y puede verse influenciado por varios contribuyentes, lo que hace que la atribución de crédito a cualquier entidad o esfuerzo sea problemática. Aquí se ofrece un marco de impacto científico (SIF) para rastrear y vincular la ciencia sobre la salud pública con eventos y / o acciones con un impacto reconocido más allá de las métricas de las revistas.

El SIF se inspiró en el Degrees of Impact Thermometer del Institute of Medicine (IOM), pero se diferencia en que el SIF no es incremental, no es cronológico y tiene un alcance ampliado. El SIF reconoce cinco dominios de influencia: difundir la ciencia, crear conciencia, catalizar la acción, efectuar cambios y dar forma al futuro (el alcance difiere del de la OIM).

Para la salud pública, el objetivo es lograr uno o más resultados de salud específicos. Lo que es único en este marco es que el enfoque no está solo en el impacto o resultado proyectado, sino más bien en los efectos que están ocurriendo en tiempo real con el reconocimiento de que el campo de medición es complejo y que lleva tiempo para que ocurra el resultado final.

El SIF es flexible y se puede adaptar para medir el impacto de cualquier esfuerzo científico: desde iniciativas complejas hasta publicaciones individuales. El SIF se puede utilizar para medir el impacto prospectivamente de un cuerpo de trabajo nuevo o en curso (por ejemplo, investigación, directrices y recomendaciones, o tecnología) y retrospectivamente del trabajo terminado y difundido, mediante la vinculación de eventos utilizando indicadores que son conocidos y han sido utilizados. para medir el impacto. Adicionalmente, vincular eventos ofrece un enfoque tanto para contar nuestra historia como para reconocer a otros elementos en la cadena de eventos. El valor añadido de la ciencia se puede transmitir fácilmente a la comunidad científica, los responsables políticos y el público.