La última mega fusión editorial de Penguin Random House (PRH) y Simon & Schuster podría acabar con las editoriales independientes y la diversidad literaria.

Cuando se anunció la semana pasada que Bertelsmann, la empresa matriz de Penguin Random House (PRH), la mayor editorial de libros de los EE.UU., iba a adquirir la tercera más grande, Simon & Schuster (S&S), para formar una megaprensa (PRHS&S.), la protesta fue rápida y abundante.

La consolidación en la industria del libro nunca es popular, pero en un momento en que la diversidad – de empleados, autores, libros y opiniones – está siendo escudriñada en cada esquina, se siente especialmente inoportuno. También existe la perspectiva de una administración entrante menos amigable con los monopolios. Un intento descarado de dominar un negocio precario, la inminente fusión podría captar la atención de la división antimonopolio del Departamento de Justicia y debería hacerlo.

También debería preocupar al frágil ecosistema de pequeñas editoriales independientes que compiten por el mismo espacio en las librerías pero no tienen ninguno de los recursos de PRHS&S. Y en última instancia, debería preocupar a cualquier lector que espera descubrir voces u opiniones que no ha escuchado antes.

Bertelsmann lo sabe muy bien, por eso le garantizó al vendedor, ViacomCBS, una clápsula de rescisión en caso de intervención del gobierno. Las declaraciones del director ejecutivo del PRH, Markus Dohle, han restado importancia al poder que ahora se concentrará en una sola entidad, argumentos que, incluso en un mundo deberían levantar las sospechas de todos sobre sus motivaciones.

Dohle dijo a Publishers Weekly que la cuota de mercado de PRH es del 14,2% y la de Simon del 4,2% si se incluye la auto-publicación. Esto le da a cada título el mismo peso, independientemente de las ventas. Pero en este contexto Dohle quiere que omitamos que en 2019, PRH tenía 215 libros en la lista de best-sellers de tapa dura de PW y 93 en la de tapa blanda. Eso representa el 39,7% y el 27,8% de los bestsellers respectivamente. Si añadimos los títulos de S&S, tenemos poco menos de la mitad de los bestsellers de tapa dura de 2019 y más de un tercio de los libros en rústica. Ese es un indicador más realista de la verdadera “cuota de mercado”