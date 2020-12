Elsevier decide abrir sus citas en 14OC y firma la Declaración de San Francisco

Ludo Waltman. Q&A about Elsevier’s decision to open its citations December 22, 2020

La semana pasada, Elsevier anunció que firmó la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y que hará que las listas de referencias de los artículos estén disponibles abiertamente en Crossref.

Tanto DORA como la Initiative for Open Citations (I4OC) han pedido a los editores que pongan a disposición del público las listas de referencias de sus artículos. En respuesta a esto, casi todas las editoriales grandes y medianas han hecho que sus citas estén disponibles abiertamente en Crossref.

Con la decisión de Elsevier de abrir sus citas, cientos de millones de citas estarán disponibles abiertamente, cerrando una gran brecha en los datos de citas disponibles abiertamente en Crossref.

Los indicadores basados ​​en citas juegan un papel destacado en las evaluaciones de investigación. El uso responsable de estos indicadores requiere la apertura de los datos de citas subyacentes, para que los indicadores sean completamente transparentes y para que cualquiera pueda cuestionar los indicadores e incluso construir otros alternativos. Por lo tanto, la decisión de Elsevier de abrir sus citas representa un paso significativo hacia un uso más responsable de los indicadores basados ​​en citas en las evaluaciones de investigación.

Los datos de citas también son muy valiosos para respaldar el descubrimiento de literatura científica. Se puede esperar que la decisión de Elsevier de abrir sus citas estimule el desarrollo de nuevas herramientas de descubrimiento innovadoras. El mismo Elsevier también se beneficiará de esto, ya que los artículos que publica serán más fáciles de encontrar y, como resultado, atraerán a más lectores.

Si bien la apertura de citas puede generar una mayor competencia para Scopus, también puede ayudar a Elsevier a cambiar su enfoque de monetizar los datos a proporcionar servicios de valor agregado, que a largo plazo se espera que sean comercialmente más atractivos.

En enero de 2021, cuando se abrirán las citas de Elsevier, el porcentaje de citas en Crossref que están abiertas aumentará del 60% a probablemente más del 90%. Con Elsevier abriendo sus citas, casi todas las editoriales grandes y medianas que trabajan con Crossref habrán abierto sus citas.

Sin embargo, al abrir sus citas, Elsevier apoya la Iniciativa de Citas Abiertas (I4OC) . Todavía no respalda la Iniciativa de Resúmenes Abiertos (I4OA) , que se lanzó a principios de este año y que pide a los editores que pongan los resúmenes a disposición abierta en Crossref.