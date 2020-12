La revista eLife sólo publicará documentos que previamente hayan sido publicados en un servidor de preprints

Open-access journal eLife announces ‘preprint first’ publishing model It also plans to make reviews publicly available — for both accepted and rejected manuscripts. Diana Kwon. Science

Ver noticias

La revista de acceso abierto eLife ha revelado planes para introducir un nuevo modelo de publicación. A partir del próximo mes de julio, la revista adoptará una política de “publicar, luego revisar” y pondrá a disposición del público todos sus informes de revisión por pares.

Bajo la política, que la revista anunció el 1 de diciembre, eLife sólo se revisará y publicará documentos que ya han sido publicados en un servidor de preprints, tales como bioRxiv, medRxiv o arXiv. Los trabajos enviados que aún no estén en los servidores de preprints se publicarán en bioRxiv o medRxiv.

Este modelo “amplifica el valor de los preprints”, dice Peter Suber, director de la Oficina de Harvard para la Comunicación Académica en Cambridge, Massachusetts, y el Proyecto de Acceso Abierto de Harvard. “ ELife está demostrando que los beneficios de una preprint pueden combinarse con los beneficios de la revisión por pares”.

Una de las fuerzas impulsoras detrás del cambio de política fue un análisis interno, que reveló que aproximadamente el 70% de los documentos revisados ​​por eLife durante mayo, junio y julio de 2020 ya se habían publicado como preprints. “Siempre supimos que la comunidad de eLife apoyaba mucho la difusión de preprints, pero no nos dimos cuenta de cuánto se había arraigado en nuestra comunidad hasta que hicimos una encuesta de nuestros artículos”, dice Michael Eisen, biólogo de la Universidad de California, Berkeley y editor en jefe de eLife. Eisen sospecha que la razón por la que el 30% restante de los autores no publica actualmente sus manuscritos como preprints antes de enviarlos para su publicación es “sólo una cuestión de inercia, más que cualquier tipo de oposición real”.

El modelo de “publicar, luego revisar” ya ha sido adoptado por otros. La editorial F1000 Research, con sede en Londres, por ejemplo, proporciona plataformas en las que los académicos publican sus manuscritos antes de recibir revisiones públicas; solo aquellos que pasan la revisión están indexados en bases de datos como PubMed. Pero la política de eLife combina esta idea con el sistema de revistas convencional: la revista publicará solo los manuscritos que pasen su proceso de revisión. El beneficio de la adopción de eLife de este modelo es que los académicos no necesitan abandonar el sistema convencional de revistas, dice Eisen. “Creo que es esencial, para que la mayor parte de la comunidad nos acompañe como sea posible, que no obliguemos a las personas a salir del modelo [existente] mientras entran en el nuevo”.

La nueva política no entrará en vigor de inmediato. Durante los próximos seis meses, los autores podrán optar por no publicar sus manuscritos enviados como preimpresiones, pero se les pedirá que expliquen por qué.