Google va a convertir los libros electrónicos en audiolibros

Las principales editoriales están publicando más audiolibros que nunca. Es un esfuerzo costoso, así que sólo los más populares serán narrados profesionalmente, ya que los costos son altos. Google reconoce que muchos títulos de primera y segunda línea nunca se convertirán en un audiolibro propiamente dicho y ha desarrollado un sistema beta que empleará la IA y narradores autogenerados. Esto proporcionará básicamente a los autores independientes y a todo tipo de compañías editoriales hacer ediciones de audio automáticamente.

Google está trabajando con editoriales de EE.UU. y el Reino Unido que poseen los derechos de los libros. Se puede aprovechar una serie de tecnologías existentes de Google para potenciar esta función. También utiliza una combinación de texto a voz y voces naturales basadas en WaveNet que pueden manejar nombres complejos, fechas, horas y otros textos de forma autónoma. Las personalizaciones que van desde el tono a la velocidad de la voz y la ganancia de volumen están disponibles en el servicio Cloud TTS que se ofrece a todos los desarrolladores hoy en día. A principios de este año, el Asistente de Google en los teléfonos obtuvo una función de “leer esta página” con voces especialmente adecuadas para el contenido. Google selecciona la prosa más adecuada para esa narración – rapidez, entonación y ritmo -.

Ha habido muchos avances en TTS, usando una combinación de varios sistemas de todo el imperio de Google. El proceso de conversión de ebooks a audiolibros y el hecho de que sea lo suficientemente bueno, hace que la gente pague dinero por ellos, y probablemente menos dinero que uno narrado profesionalmente.

Google declaró que la herramienta de edición “está actualmente en fase beta” y estará disponible para todos los editores a principios del próximo año.