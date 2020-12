Un bibliotecario de la Biblioteca Pública de Chattanooga ha sido expedientado después de haber sido acusado de quemar libros de la biblioteca de Donald Trump y otros autores conservadores.

Cameron Williams

Un empleado de la Biblioteca Pública de Chattanooga ha sido retirado de empleo y sueldo después de haber sido acusado de quemar libros de la biblioteca de autores conservadores. El Chattanooga Times Free Press informa que un video de Instagram mostró a Cameron Williams quemando libros de Ann Coulter y del Presidente Donald Trump. Una portavoz de la biblioteca dice que Williams ha sido retirado de su puesto durante cinco días hábiles mientras la biblioteca investiga el caso.

En el video publicado brevemente en Instagram el martes, Williams quema copias de ““How to Talk to a Liberal (If You Must)” de la comentarista conservadora Ann Coulter y “Crippled America” del presidente Donald Trump en un incendio al aire libre, rociando cada uno con líquido para encendedores mientras suena de fondo “FDT”, una canción de protesta contra Trump de YG y Nipsey Hussle.