Baja tasa de infecciones por coronavirus en la bibliotecas públicas, las medidas funcionan

Safety processes in libraries are working to keep people safe from COVID-19 Libraries Connected, Dec 04, 2020

Ver noticia

Los procesos de seguridad en las bibliotecas están funcionando eficazmente para mantener al personal y a los usuarios a salvo de las infecciones por COVID-19, revela una encuesta rápida para Libraries Connected. Los bajos índices de infecciones por Covid-19 en las bibliotecas sugieren que, siempre y cuando se sigan las medidas de seguridad establecidas, hay poco riesgo para el personal y los clientes.

Una encuesta de los servicios de la biblioteca muestra que el 1,4% del personal ha dado positivo en la prueba de COVID-19 desde su reapertura en julio, lo que sugiere que las medidas de seguridad han funcionado, según la organización benéfica británica Libraries Connected.

La encuesta en línea se llevó a cabo entre el 24 y el 30 de noviembre, con 91 de los 176 puntos de servicios de bibliotecas públicas. Mostró que desde que las bibliotecas reabrieron en julio hasta noviembre, 144 de 10.254 empleados de la biblioteca han dado positivo. Cuatro de los 87 servicios de la biblioteca tenían personal en la misma sucursal o equipo que dio positivo al mismo tiempo.

Sólo a dos de los 89 servicios se les ha comunicado por medio del sistema de rastreo que un usuario de la biblioteca ha dado positivo (2,3%). Casi un tercio de los servicios de la biblioteca, 22 de 91, tuvieron que cerrar una sucursal después de una infección.

Sin embargo, no hubo informes confirmados de infecciones originadas o propagadas en un edificio de la biblioteca.

También informa que 11 de los 88 servicios de la biblioteca revisaron sus procedimientos o servicios después de una infección. Esto incluyó la revisión de las evaluaciones de riesgo, el endurecimiento de los procedimientos de limpieza y distanciamiento social, y la respuesta a los consejos emergentes de Public Health England.

Isobel Hunter, directora ejecutiva de Libraries Connected, dijo: “Las bibliotecas han trabajado increíblemente duro en los últimos meses para adaptar sus edificios y servicios para crear un entorno seguro para su personal y sus usuarios. Por consiguiente, nos complace ver que sus esfuerzos han tenido éxito, con bajas tasas de infección y sin pruebas de casos positivos originados en los edificios de las bibliotecas”. Esperamos que estos hallazgos tranquilicen a todos en cuanto a que las bibliotecas pueden permanecer abiertas con seguridad durante esta crisis”.

Los hallazgos se han publicado después de que las cifras de la semana pasada mostraran que la inversión en las bibliotecas públicas se redujo en 20 millones de libras esterlinas en el año fiscal 2019/20. Libraries Connected ha advertido que los servicios se enfrentan a nuevos recortes del 14% en el próximo año.