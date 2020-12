“Mask Up Round Lake”, una iniciativa de la Biblioteca Pública de la zona de Round Lake para fabricar mascarillas PPE para personas necesitadas.

Round Lake library staffers churn out face masks: ‘We have not stopped serving our community’

By Karie Angell Luc

Lake County News-Sun 2020

Lo que comenzó como una respuesta a una pandemia en la primavera se ha convertido en la Operación “Mask Up Round Lake”, una iniciativa de la Biblioteca Pública de la zona de Round Lake para fabricar mascarillas de protección personal. Los diseños cosidos incluyen lunares de confeti, flamencos de sombrero de Santa Claus, notas musicales, paletas y telas festivas.

A finales de marzo, la subdirectora de la biblioteca, Marina Stevens, se convirtió en la directora del proyecto. Ella lanzó el proyecto de fabricación de máscaras para ayudar a las personas que no podían conseguirlas. “En marzo, los materiales eran muy difíciles de encontrar. Había escasez de elásticos, y los trabajadores de telas y esenciales no tenían El equipo de protección personal que necesitaban,” (PPE – Personal Protection Equipment)

Con la biblioteca cerrada durante los períodos de cuarentena, los miembros del personal que trabajaban a distancia, “estaban interesados en unirse a ella (Stevens) para hacer algunas máscaras para proveer a la policía y otros trabajadores esenciales”, dijo Bachinger. “Atendimos las necesidades del departamento de bomberos, del departamento de policía, de los trabajadores esenciales de la zona, y después de eso, se corrió la voz”, dijo Edith Basir de Lake Villa, jefa de servicios voluntarios de la biblioteca. “Hacer máscaras para la comunidad nos ayudó a hacer algo para marcar la diferencia durante una época en la que no podíamos servir a nuestros usuarios de la forma en que estábamos acostumbrados”, dijo Stevens. Ahora, la biblioteca dona máscaras de tamaño infantil a la despensa de alimentos RX Mobile en la localidad de Hart Hill, frente a la Biblioteca Pública de la zona de Round Lake que fabrican con cuatro máquinas de coser.