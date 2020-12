Legislación y reglamentación sobre el acceso abierto en Estados Unidos: Implicaciones para la educación superior

Chaudhary, A., Irwin, K. ., & Hoa Khoa Nguyen, D. (2020). Open Access Legislation and Regulation in the United States: Implications for Higher Education. Journal of Copyright in Education &Amp; Librarianship, 4(1). https://doi.org/10.17161/jcel.v4i1.13637

Acceder a una investigación de calidad cuando no forma parte de una institución académica puede ser un desafío. Desde el decenio de 1980, el acceso abierto (OA) fue una respuesta a los editores de revistas que restringían el acceso a las publicaciones exigiendo una suscripción y un acceso limitado al conocimiento. Aunque el movimiento del OA trata de eliminar las costosas barreras que impiden el acceso a la investigación, especialmente cuando está financiada por los gobiernos estatales y federales, sigue siendo objeto de continuos debates. Tras ofrecer un breve panorama general del OA, en el presente artículo se resumen las novedades legislativas y reglamentarias del OA a nivel federal y estatal en lo que respecta al acceso libre y gratuito a las investigaciones. Se comparan las similitudes y diferencias entre la legislación promulgada y la propuesta, y se describen las ventajas y desventajas de estas leyes. Se analizan los efectos de estas leyes en la enseñanza superior, especialmente en el profesorado universitario en lo que respecta a las decisiones de titularidad y promoción, así como a los derechos de propiedad intelectual, a fin de formular recomendaciones y prácticas óptimas con respecto al futuro de la legislación y la reglamentación en los Estados Unidos.