eLife requerirá que las presentaciones de artículos se publiquen previamente como preprints

In biology publishing shakeup, eLife will require submissions to be posted as preprints. Por Lila Guterman Science, 3 de diciembre de 2020 12:40 p.m.

Cuando los principales financiadores de investigación biomédica lanzaron la revista de acceso abierto eLife en 2012, esperaban que impulsara la publicación biomédica para aprovechar al máximo el poder de Internet para compartir resultados de manera libre e instantánea. En los años siguientes, el modelo de acceso abierto se ha popularizado. Y cada vez más biólogos han compartido el trabajo en servidores de preprints en línea como bioRxiv y medRxiv antes de someterse a la revisión por pares.

Pero esos cambios no son suficientes para Michael Eisen, biólogo de la Universidad de California, Berkeley, y editor jefe de la revista desde 2019. Esta semana, eLife anunciaron que sólo revisarán los manuscritos que se han presentado previamente como preprints. Y todas las revisiones por pares se harán públicas, incluidas las de los manuscritos que realiza la revista previas a la publicación final. Eisen ve los cambios como el siguiente paso lógico en la evolución de los preprints, dijo a Science Insider.