IFLA Brief on Open Educational Resources. The Hague: IFLA, 2020

El informe celebra el compromiso del sector bibliotecario de hacer realidad los REA y fomenta el compromiso continuo proporcionando información básica. Comparte la definición de REA, sus ventajas y desafíos para ella, así como las políticas internacionales, regionales y nacionales que los están definiendo y orientando.