Bibliotecas accesibles: ‘Un sentido diferente de la lectura’

Accessible libraries: “a different sense of reading”. OUP blog. BY ANJA LEHMANN AND RONALD KRAUSE NOVEMBER 20TH 2020

Ver completo

El Centro Alemán de Lectura Accesible, dzb lesen, une la tradición con el mundo moderno. Fundada el 12 de noviembre de 1894 como la Biblioteca Central Alemana para Ciegos, ha sido una biblioteca para ciegos y personas con discapacidad visual durante más de 125 años y, por lo tanto, es la biblioteca especializada más antigua de su tipo en Alemania.

dzb lesen permite numerosas formas de acceder a la literatura y la información y adapta sus actividades a los intereses y necesidades individuales de sus usuarios ciegos, con discapacidad visual y con problemas de lectura, cualquier persona que no pueda leer la letra impresa habitual.

El centro no es solo una biblioteca, sino que es, ante todo, un centro de producción de Braille y medios de audio, letra grande, medios táctiles y pronto incluso más. Se crean ofertas especiales para las necesidades especiales de lectura de las personas ciegas, con discapacidad visual y con dificultades para leer.

Para que los medios impresos sean accesibles, el centro debe adaptarlos: los textos se transcriben a Braille o se editan en letra grande, las partituras musicales se transcriben a Braille, las imágenes se convierten en imágenes táctiles y los audiolibros se narran. Para ello, el centro cuenta con su propio estudio de grabación, impresoras y encuadernación.

La biblioteca es gratuita yofrece aproximadamente 75,000 títulos diferentes a los usuarios. Además, dzb lesen tiene suscripciones a revistas y muchos otros productos en oferta. También produce medios a pedido de sus lectores y por encargo.

Además de la literatura en Braille, dispone de audiolibros en formato de Sistema de Información Digital Accesible (DAISY) que son, con mucho, los más populares. Y productos en relieve, como libros infantiles táctiles o mapas táctiles También tiene una colección de partituras musicales en Braille para músicos ciegos profesionales y no profesionales es única en Alemania.

Entre sus objetivos para el futuro previsible se encuentran ofrecer letra grande para personas con discapacidad visual y discapacidades de lectura, desarrollar aún más la aplicación dzb lesen (App Store, Google Play), como habilitar comandos de voz, que serían útiles para personas con discapacidades físicas. y el desarrollo de libros electrónicos accesibles, que apoyan, entre otros, a personas con dislexia.