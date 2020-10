Impacto del COVID-19 en la investigación

Radecki, Jane ; Schonfeld, Roger C. Looking at the Impacts of COVID-19 on the Research Enterprise: A Landscape Review. Ithaka S+R, 2020

Texto completo

La pandemia COVID-19 y las perturbaciones asociadas han tenido un gran impacto en la empresa de investigación académica de los EE.UU. En este informe se ofrece una revisión del panorama de lo que se conoce sobre estos impactos, desde marzo hasta mediados de octubre de 2020, con el objetivo de identificar las lagunas que deben abordarse. El estudio se centra en la investigación con financiación externa, y por lo tanto hace hincapié casi exclusivamente en los campos STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Además de centrarse en las universidades de investigación más importantes, que realizan una parte considerable de esta investigación y que, a su vez, dependen bastante de la actividad intelectual y los ingresos asociados a ella.