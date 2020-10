Percepciones de los estudiantes universitarios y del profesorado sobre los recursos educativos abiertos

Lane Fischer, Olga Belikov, Tarah K. Ikahihifo, John Hilton III, David Wiley, M. Troy Martin. Academic Librarians Examination of University Students’ and Faculty’s Perceptions of Open Educational Resources. Open Práxis, Vol 12, No 3 (2020) DOI: http://dx.doi.org/10.5944/openpraxis.12.3.1081

PDF

El Consorcio de Bibliotecas Académicas de Utah realizó una encuesta entre 2.574 estudiantes y 1.157 miembros del personal docente de diez instituciones de enseñanza postsecundaria del estado de Utah. Los items de la encuesta se crearon para comprender la influencia de los costos de los libros de texto en el comportamiento académico de los estudiantes y la viabilidad de que la universidad para adoptar recursos educativos abiertos (REA) como solución al costo de los libros de texto y la posible necesidad de apoyo bibliotecario de los REA.

Se compararon instituciones de dos y cuatro años para identificar las diferencias que podrían existir entre ellas. La mayoría de los estudiantes consideraban que su éxito académico se veía afectado negativamente por el costo de los libros de texto, en particular en las instituciones de dos años en que los estudiantes se inscribían en menos cursos debido a los costos asociados de los libros de texto. Los resultados de la encuesta entre los profesores mostraron que era más probable que los profesores requirieran un libro de texto tradicionalmente restringido por derechos de autor. Aproximadamente el 90% de los participantes indicaron que estarían dispuestos a utilizar un REA adecuado para su curso, y casi la mitad de los participantes en la encuesta expresaron su deseo de recibir ayuda para encontrar esos recursos.