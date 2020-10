Los makerspaces de la Universidad de Berkeley proporcionan acceso remoto a los servicios en medio de la pandemia COVID-19

2 UC Berkeley makerspaces provide remote access to services amid COVID-19 pandemic by Cameron Rebosio. Monday, The Daily Californian. October 26, 2020

Texto completo

En respuesta a la pandemia de COVID-19, los fabricantes de CITRIS Invention Lab y Jacobs Institute for Design Innovation de la Universidad de Berkeley han añadido servicios remotos y no están exigiendo pases para acceder a los servicios durante el semestre de otoño de 2020.

Los makerspaces proporcionaron a los estudiantes, profesores y personal del campus que tenían Maker Pass acceso a sistemas de herramientas y maquinaria antes de la pandemia. Los miembros del campus ya no necesitan un Maker Pass para acceder a estos recursos, y el personal no esencial no puede entrar físicamente a los dos espacios.

Además, los espacios de los creadores han pasado a la asistencia remota, según Joey Gottbrath, jefe del laboratorio técnico del Instituto Jacobs.

Los estudiantes pueden utilizar el Laboratorio de Invenciones de CITRIS rellenando un formulario de solicitud, a través del cual los estudiantes envían trabajos para que el personal los imprima o fabrique, según el director del Laboratorio de Invenciones de CITRIS, Eric Paulos. Las impresoras 3D del Instituto Jacobs también pueden ser utilizadas a distancia por la comunidad del campus, y los estudiantes y profesores que reúnan los requisitos necesarios pueden utilizar más servicios de Jacobs makerspace, según el sitio web del Instituto Jacobs. “Queremos poder apoyar (a los estudiantes), sus proyectos, sus ideas y sus innovaciones”, dijo Paulos.

El Instituto Jacobs solía atender a 1.400 estudiantes por semestre y a cientos por día, y ahora sólo pueden acceder físicamente a él los estudiantes trabajadores y cinco miembros del personal, dijo Gottbrath. En la actualidad, sólo se permite la entrada de dos miembros del personal al laboratorio CITRIS, que antes de la pandemia visitaban unas 800 personas por semestre, según Paulos. Ambos espacios de fabricación no han sido reabiertos a los estudiantes debido a las pautas de COVID-19, pero están trabajando para realizar talleres virtuales, agregó Paulos.

Con la eliminación del Maker Pass y la introducción de los servicios remotos, tanto los estudiantes como el personal notaron la accesibilidad del nuevo sistema. Según el director del campus Ray Altenberg, facilitador del curso de DeCal “Impresión y diseño en 3D”, la accesibilidad a los espacios de fabricación es vital pero no todos los estudiantes tienen un acceso equitativo a la maquinaria de fabricación mientras que otras instalaciones están cerradas.

“Maker Pass es bastante bueno para tratar de asegurarse de que es financieramente accesible para la gente … esto definitivamente ayuda aún más porque la situación financiera de la gente ha cambiado durante la pandemia”, dijo Altenberg.

Los planes actuales indican que el sistema makerspace no volverá a sus operaciones originales, sino que incorporará la participación tanto práctica como remota después de que se levanten las restricciones de COVID-19, dijo Gottbrath.

Paulos dijo que no está seguro de si reintroducirán o no el Maker Pass en sí. “En cierto modo, somos un espacio de fabricación más equitativo que antes porque ahora podemos servir a cualquier estudiante en el campus, mientras que antes, tenías que necesitar el pase de entrada”, dijo Gottbrath.