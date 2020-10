Una bibliotecaria misteriosa es la estrella emergente de “Hilda” de Netflix

A Mysterious Librarian is the Breakout Star of Netflix’s “Hilda” I Love Libraries. By lsimon on September 21, 2020

Hace dos años, la serie de animación Hilda se estrenó en Netflix, y un personaje menor llamado “The Librarian” “se convirtió rápidamente en una sensación para los fans. Aunque sólo aparece en unos tres minutos de la primera temporada de la serie, esta combativa bibliotecaria ha sido mencionada en 20 historias de fanfiction en Archive of Our Own y tiene un blog Tumblr blog dedicado a ella. También ha sido objeto de muchas charlas en la base de fans, desde Twitter hasta Reddit. La cuenta oficial de Twitter de Hilda la ha descrito como una misteriosa bibliotecaria que tiene un inigualable y extenso “conocimiento de los registros del cementerio y los artículos místicos”. En general, este personaje se encuentra entre las representaciones más positivas de la cultura pop de los bibliotecarios, junto con otros espectáculos animados como Cleopatra in Space and She-Ra and the Princesses of Power.

Durante la primera temporada del espectáculo, los personajes pasan sólo nueve minutos en la biblioteca pública de Trolberg, pero esas escenas causan una fuerte impresión. En el sexto episodio de la serie, los protagonistas Hilda, David y Frida viajan a la biblioteca en busca de información para curar las terribles pesadillas de David. Antes de que puedan pensar en el texto correcto, la bibliotecaria deja caer un libro en una mesa cercana, diciéndoles que lo encontrarán de interés, y se desliza en una escalera rodante a través de las estanterías. Una vez que el grupo comienza a leer, se dan cuenta de que el libro contiene la información que necesitan. Cuando Frida expresa su confusión con las acciones clarividentes de la bibliotecaria, David le dice que es su trabajo pueden encontrar lo que necesitan.

En el siguiente episodio, los protagonistas viajan a la biblioteca para aprender sobre los dragones. Mientras Hilda se lamenta de que prefiere estar en un “profundo y oscuro bosque”, su amigo elfo, Alfie, llama a la biblioteca un “bosque para la imaginación”; Frida añade que la investigación es la “mayor aventura de todas”. Después de que Alfie localiza el libro correcto usando el catálogo de tarjetas, expresa su amor por “un buen sistema de clasificación basado en temas”, en consonancia con la representación de los elfos como cómicamente obsesionados con el papeleo y la organización. Esta escena refuerza la impresión del episodio anterior de que las bibliotecas son lugares maravillosos de información valiosa.

Gran parte del tiempo de pantalla de la biblioteca para la temporada tiene lugar en el octavo episodio. En la primera escena, Hilda busca un “lugar acogedor” para leer. Gracias a los instintos de su mascota, Twig, se topa con una sala de colecciones especiales escondida en la biblioteca, un espacio que el escritor de cómics Matthew García llama “la verdadera maravilla” del episodio. Entre las pilas, Hilda encuentra un libro de hechizos cuyo contenido impulsa la trama del episodio. Después, la bibliotecaria le recuerda que los libros de referencia, al igual que el libro de hechizos, no pueden circular. Llenos de encantamientos, los libros se convierten, en palabras de García, en una “criatura propia”. Alfie tiene varias líneas maravillosas en este episodio, llamando a las bibliotecas “templos emocionantes de lo inesperado”. Gracias a la información que Hilda aprendió durante su estancia en la biblioteca, levanta el encanto sobre su amiga y su madre justo a tiempo.

En el siguiente episodio, los protagonistas vuelven a visitar la biblioteca, buscando información tras un posible encuentro con un fantasma. Antes de que Hilda tenga la oportunidad de pedir ayuda, a la bibliotecaria se anticipa a su pregunta. Tras algunas dudas, la bibliotecaria recurre a su amplia experiencia en todo, desde la localización de tumbas locales hasta los rituales de invocación de fantasmas para ayudar al grupo. Le da a Hilda el material necesario para resucitar a los muertos, al tiempo que le advierte que “atravesará el velo” entre el mundo humano y el mundo de los muertos. Aunque más tarde llama a esta actividad “diversión”, lo hace para ayudar a Hilda, una mecenas, con algo importante. Las acciones de la bibliotecaria en este episodio destacan la responsabilidad de los bibliotecarios de servir a los clientes lo mejor posible.

En el último episodio del programa, vemos a la bibliotecaria caminando por las calles de Trolberg. Ya sea gótica, bruja, vampiro, personaje con código de homosexualidad o una versión de Hilda del futuro, todas ellas teorías populares entre los fans, no hay duda de que tendrá un papel importante en la próxima temporada del programa, que probablemente comenzará a emitirse en Netflix en octubre o noviembre de este año. Al final, la bibliotecaria de Hilda sirve como una representación positiva de los bibliotecarios en la animación que evita los estereotipos, con la esperanza de dejar clara la importancia de los bibliotecarios y las bibliotecas en el futuro