Los para-académicos: los académicos con empleo precario

Wardrop, A., & Withers, D. (2014). The Para-Academic Handbook. Bristol: Intellect, 2014.

Hay un nombre para los académicos con empleo precario, pero que trabajan activamente en la sociedad actual: el para-académico. Especialistas en todo tipo de cosas, desde las humanidades hasta las ciencias sociales y biológicas, el para-académico trabaja junto a la universidad tradicional, a veces por necesidad, a veces por elección, generalmente una mezcla de ambas. Frustrados por la falta de oportunidades para investigar, crear experiencias de aprendizaje o hacer una vida básica dentro de la universidad en nuestros propios términos, los paraacadémicos no buscan carreras alternativas ante un futuro que se desvanece, simplemente siguen haciendo lo que siempre hemos hecho: escribir, investigar, aprender, pensar y facilitar ese proceso a otros.

A medida que la comunidad para-académica crece, existe una necesidad real de construir redes de apoyo, compartir conocimientos, ideas y estrategias que permitan que este tipo de intervenciones sean sostenibles y florezcan. Hay una necesidad muy real de crear espacios de consuelo, acción y creatividad. Apoyos: La academia está muriendo, y en el proceso aplasta compulsivamente los deseos de aprender, crear, enseñar, cooperar que decía fomentar. Es un gesto político relevante e importante inventar un nombre, para-académico, para aquellos que se niegan a ser aplastados, que no sueñan tristemente con un regreso al pasado, cuando los “dignos” fueron identificados y separados del rebaño, sino que habitan en los intersticios, dentro, fuera y entre ellos, activistas y constructores de puentes donde prevalecía la separación. Es afirmar que están vivos, no sólo sobreviviendo, y que son parte de la frágil creación de un futuro colectivo que vale la pena vivir.

Isabelle Stengers, autora de Cosmopolitics y coautora de Women Who Make a Fuss: The Undutiful Daughters of Virginia Woolf Este es un libro de enorme importancia para cualquiera que se sienta (como yo lo hago a menudo) alienado o marginado por la vida académica corporativa. No sólo da voz a un creciente grupo de para-académicos, sino que también articula una serie de visiones alternativas para el futuro de la universidad, impulsadas no desde el centro sino desde los márgenes, las tierras fronterizas, los lugares donde ocurren las cosas interesantes. Como tal, debe ser leído no sólo por quienes ya trabajan en los márgenes, sino por todos los académicos, estudiantes, investigadores y administradores de toda la academia que deseen averiguar lo que les falta. Gary Rolfe, autor de “La Universidad en disidencia