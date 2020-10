Cómo y por qué leer y crear libros digitales para niños: una guía para los médicos de cabecera

Natalia Kucirkova. How and Why to Read and Create Children’s Digital Books : A Guide for Primary Practitioners. Edtion ed.: UCL Press, 2018.

Cómo y por qué leer y crear libros digitales para niños esboza formas eficaces de utilizar los libros digitales en los primeros años y en las aulas de primaria, y especifica el potencial educativo del uso de los libros y aplicaciones digitales en espacios físicos y comunidades virtuales. Centrándose especialmente en las aplicaciones y la lectura personalizada, Natalia Kucirkova combina la teoría y la práctica para argumentar que la lectura personalizada sólo se personaliza verdaderamente cuando es creada o co-creada por comunidades de lectura. Dividida en dos partes, la primera parte sugiere criterios para evaluar la calidad educativa de los libros digitales y estrategias prácticas para su uso en el aula. Se presta especial atención a las formas en que los libros digitales pueden apoyar las fortalezas y dificultades de los niños, las alfabetizaciones digitales y las habilidades lingüísticas y de comunicación. En la segunda parte se exploran los libros digitales creados por los niños, sus cuidadores, maestros y bibliotecarios, y Kucirkova también ofrece información sobre la forma en que los juguetes inteligentes, los materiales tangibles y las herramientas de realidad aumentada/virtual pueden enriquecer la lectura de los niños por placer.