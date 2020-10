Salud para todos: el papel del acceso abierto, la información basada en evidencias para mejorar la salud

One Health

https://www.cdc.gov/onehealth/index.html

One Health es un marco fundamental para brindar información oportuna, abierta y de alta calidad durante tiempos de incendios forestales y desastres naturales que pueden afectar a todas las especies.

El aislamiento físico derivado de la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchas personas a interactuar cada vez más con el entorno al aire libre o traer animales de compañía a sus vidas como apoyo para su bienestar físico y mental.

Esta conexión entre la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente ejemplifica el enfoque de Una sola salud .

One Health no es nuevo, pero ha cobrado nueva vida en medio de las crecientes preocupaciones sobre COVID-19 y el medio ambiente en los últimos años. Este modelo fomenta la colaboración entre disciplinas, con expertos en salud humana, animal y ambiental, junto con otras especialidades, para lograr mejores resultados de salud pública. Si bien los líderes a menudo provienen de la medicina veterinaria o la salud pública, cualquier persona comprometida con mantener el mundo saludable es un socio potencial de One Health

Brindar información oportuna y de alta calidad a las personas y profesionales que más la necesitan es fundamental para proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. La FDA utiliza el término alfabetización en salud animal para brindar al público información sobre las preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos y los medicamentos que pueden tener un impacto en los animales y los seres humanos. El recurso conjunto NLM / FDA, DailyMed , incluye listados de medicamentos aprobados para humanos o animales.

El recurso de información de salud en línea MedlinePlus de NLM proporciona información sólida sobre las interacciones entre humanos y animales , pero generalmente con un enfoque en aquellas que amenazan la salud humana, como mordeduras de animales o zoonosis (enfermedades que pueden transmitirse entre humanos y animales). Para obtener información de expertos en salud animal, podemos recurrir a proveedores de información, como educadores veterinarios, para que proporcionen conocimientos que ofrezcan la perspectiva interconectada de One Health.

Así como MedlinePlus se basa, en parte, en sociedades profesionales de la salud para brindar información sobre atención especializada, la medicina veterinaria capacita a especialistas en temas que van desde el comportamiento hasta la cirugía, y brinda información para respaldar la toma de decisiones sobre la atención médica de animales de compañía grandes y pequeños. La información de salud animal en varios idiomas no está coordinada de manera centralizada, pero el Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios es un ejemplo que ofrece información en español y en inglés.

Las bibliotecas que participan en la Red de la Biblioteca Nacional de Medicina respaldada por NLM son recursos esenciales para las personas que buscan información en línea de fuentes confiables. Los bibliotecarios de ciencias de la salud, particularmente los miembros del Caucus de Especialistas en Información Animal y Veterinaria de la Asociación de Bibliotecas Médicas , apoyan la salud de todas las especies al abordar las preguntas planteadas por las personas que viven, trabajan y comparten el entorno más amplio con los animales de compañía y la vida silvestre. Estas preguntas pueden llegar a bibliotecas públicas, de colegios comunitarios y de universidades que dependen del acceso directo y gratuito a recursos de alta calidad escritos para una variedad de audiencias.