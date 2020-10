¿De qué manera mantienen los bibliotecarios la conexión con los niños durante la pandemia?

How librarians keep kids learning during the pandemic | American Libraries Magazine. The Essentials, 2020

La Biblioteca Pública de Oakland está abierta para ser recogida y devolución de préstamos en la acera, pero sus puertas permanecen cerradas. Pero, ¿qué pasa con las familias y los niños que dependen de las bibliotecas para algo más que para los libros? En esta entrega de The Essentials, podemos ver a una bibliotecaria infantil que trabaja para preservar lo que hace a la biblioteca tan especial.

Laura es la Bibliotecaria Supervisora de Servicios para Niños de la Biblioteca Pública de Oakland. Una de sus partes favoritas de ser bibliotecaria es interactuar con niños pequeños durante los populares eventos de la biblioteca.

En otro mundo, antes del confinamiento, los Storytimes se hacían de manera presencial. Los niños y sus familias se sentaban en un círculo alrededor del bibliotecario, quien los guiaba con canciones, rimas, movimientos de manos y, por supuesto, historias. Todo esto ayuda a desarrollar las habilidades de alfabetización.

En en el momento actual que se cerraron edificios muchos bibliotecarios han sido reasignados para trabajar en servicios de apoyo “Así que gran parte del personal de nuestra biblioteca ha estado trabajando actualmente en sitios de distribución de comidas y de productos”, explica Laura. “Cuando nuestras puertas se cerraron, el trabajo tuvo que hacerse en otro lugar”.

Sin embargo, todavía hay trabajo por hacer en la biblioteca. Laura y el resto del personal esencial que se ha quedado están tratando de mantener algunos de los servicios básicos de la biblioteca. Uno de los trabajos clave de un bibliotecario es responder a las preguntas de referencia. Además en esta nueva situación los servicios de información y referencia se han vuelto más urgentes. “Creo que los niños están realmente confundidos. No entienden realmente lo que es una pandemia, o por qué tienes que usar una máscara afuera”. “¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué es Black Lives Matter, o qué son los disturbios de Stonewall?

Para ayudar a responder estas preguntas, Laura y su equipo hacen recomendaciones de libros y a menudo traen expertos. En junio tuvieron una invitada drag queen como anfitriona de una hora de historias para hablar sobre el orgullo LGBTQ.

También hacen videos que enseñan a los niños sobre los hábitos básicos que nos mantienen sanos. Uno de los primeros videos que la Biblioteca Pública de Oakland publicó en su página de youtube una vez que comenzó el confinamiento fue el de un bibliotecario cantando a la cámara para enseñar a los niños la forma correcta de lavarse las manos. La canción convierte todos los movimientos de lavado en divertidos movimientos de manos. Desde entonces, se han publicado más de cien nuevos videos, y cada semana se suben más. Es realmente importante para Laura que la biblioteca se sienta como un lugar seguro para aprender y explorar.

“Crecí en las Bibliotecas Públicas de Oakland”, dice. “Es realmente donde está mi corazón. Especialmente cuando creces en una familia de inmigrantes donde tus padres no sabían hablar en inglés, ¿verdad? Cuando ese es el idioma que se hablaba principalmente fuera de casa. Así que cuando vengo a la biblioteca, no sólo puedo conectarme con otros niños asiáticos que hablan mi lengua materna, sino también con otras personas que hablan inglés y que pueden ayudarme a entender este mundo en el que estoy creciendo. Donde, sí, mi vida hogareña es china, pero externamente, mi vida también es en inglés”. Para Laura, disponer de cuentos bilingües le ayudó a crecer y a comprometerse con el mundo. La Biblioteca Pública de Oakland fue también su primer trabajo. Y, cuando se preguntaba qué hacer con su carrera, fue un bibliotecario quien la ayudó a descubrir el camino. “Algunos de los bibliotecarios que trabajan en OPL básicamente me vieron crecer y ahora trabajo con ellos. Recuerdo que trabajé con un bibliotecario adolescente cuando estaba en la escuela secundaria, que siempre parecía entender todas las dificultades que uno tendría en la adolescencia. Y añade “Creo que eso me ayudó a ganar respeto por el bibliotecario y por lo que tenía que hacer. Porque no se trata sólo de dar recomendaciones de lectura, sino de toda esta interacción social. Construyes una gran relación con los adolescentes y los niños con los que trabajas.”

Desde marzo, cuando todas las sucursales físicas tuvieron que cerrar, Laura y su equipo se apresuraron para adaptar los recursos y servicios a la nueva situación. Las narraciones en video son solo una parte. También han estado proporcionando puntos de acceso a Internet a las familias que lo necesitaban. Y el Programa de Lectura de Verano, que normalmente se planifica con casi un año de anticipación, tuvo que ser reajustado en sólo unas semanas.

Una idea reciente se llama “Clases de arte en una bolsa”. Está reemplazando una serie de clases de arte que se suponía que la biblioteca debía dar presencialmente. “Cada bolsa contiene material de arte que permitirá a los niños y a las familias crear varios proyectos de arte”, explica Laura.

También están trabajando con donaciones de libros “Estamos trabajando en la distribución de libros gratuitos”, dice. “Y estamos contactando a nuestros socios comunitarios y a cualquiera que pueda estar involucrado con las familias en persona de alguna manera”. Si podemos poner un libro en manos de un niño para que tenga la oportunidad de leer y explorar… creo que hemos hecho nuestro trabajo”. “Y es como un recordatorio de que los niños todavía recuerdan que seguimos aquí y es reconfortante saber que están tan emocionados de poder seguir leyendo durante todo el verano y de venir a recoger un libro”

Incluso puedes contactar con un bibliotecario para obtener recomendaciones de lectura personalizadas. Laura dice que están intentando en la medida de lo posible recrear la atmósfera de la biblioteca.

Ahora que la escuela ha comenzado, Laura ha cambiado su enfoque para apoyar a los profesores que tienen la monumental tarea de adaptar un semestre entero a un modelo de aprendizaje a distancia. En el pasado, los bibliotecarios hacían muchas visitas a la biblioteca y a las clases. Este año están haciendo todo lo posible para que los libros lleguen a las manos de los niños… o a sus teléfonos. Esto incluye visitas a clases virtuales en Zoom, tutorías gratuitas en línea, clubes de libros después de la escuela, programas de artes y manualidades, e incluso programación STEM (ciencia, tecnología, educación y matemáticas).

Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, la idea de la biblioteca como un refugio, que es tan importante, no puede ser totalmente replicada en línea porque el espacio en una bibliotecas es muy importante. “Lo siento mucho por los niños que ahora no tienen adónde ir”. Así que para los niños que realmente confían en la biblioteca como un espacio seguro o que la biblioteca se ha convertido en un lugar para ir con sus amigos… seguimos manteniendo los ojos y los oídos abiertos a las oportunidades de llegar a nuestros niños, familias y adolescentes, haciéndoles saber que seguimos aquí”. Todo lo que podamos hacer lo haremos, y esperamos el día en que podamos reabrir nuestros edificios y darles la bienvenida de nuevo”.